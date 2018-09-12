Лавров заступился за униженного Трампа

Если президент США Дональд Трамп нацелен на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, то американская элита должна его слушаться. Пока же все наоборот. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.



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