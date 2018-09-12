Лавров заступился за униженного Трампа
По словам главы внешнеполитического ведомства, нынешний уровень отношений двух стран "недостоин двух великих народов". "Никому не нравится, когда Россия и США находятся в состоянии такого кризиса", – подчеркнул министр.
Лавров уверен: если бы Москва и Вашингтон двигались по пути нормализации отношений, весь мир вздохнул бы с облегчением. Равноправное общение и поиск компромиссов – об этом Дональд Трамп говорил в ходе избирательной кампании, напомнил министр иностранных дел, добавив, что тот подтвердил свои намерения в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
Однако, заметил Лавров, в американской элите, причем как среди демократов, так и республиканцев, есть силы, которые не считают улучшение отношений с Москвой пользой для Вашингтона. "Ну тогда я уже совсем ничего не понимаю, потому что мне казалось, если народ на основе той системы, которая в США уважается, избрал своего лидера, то, наверное, нужно лидера слушаться", – выразил недоумение Лавров.
����Крепкое рукопожатие Владимира #Путин'а и #Трамп'а перед началом тет-а-тет в Хельсинки. pic.twitter.com/OOCn3LaHGi— Владислав Сапегин (@SapeginVlad) 16 июля 2018 г.
Напомним, последняя на сегодняшний день встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в середине июля в Хельсинки. Лидеры обсудили актуальную международную проблематику и пути улучшения отношений между двумя странами.
После этого ряд американских СМИ обвинили главу Белого дома в предательстве национальных интересов. Демократическое издание The Atlantic назвало "шокирующими" кадры со встречи, где Трамп пожимает руку "ухмыляющемуся Путину". Все это, полагают журналисты, продемонстрировало безразличие главы Белого дома к атаке на американские ценности.
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