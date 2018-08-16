Подарков не будет: Порошенко поставили на место

Петру Порошенко не стоит надеяться на подарки от Евросоюза в виде миротворцев. Так украинский политолог прокомментировал переговоры президента с канцлером Германии.

Фрау Меркель и глава Незалежной провели телефонный разговор и посвятили его вводу миротворцев в Донбасс. Сообщение об этом распространила пресс-служба украинского президента, но директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский усомнился в том, что разговор был на самом деле.

"Президент Украины постоянно выдает желаемое за действительное, якобы он переговорит и согласует с Германией ту позицию, которая была бы противопоставлена позиции Москвы. Это чепуха, ничего такого не будет и никогда не было", – сказал политолог в интервью РИА ФАН.

По мнению эксперта, ЕС не контролирует Украину и происходящие в стране процессы, поэтому о никаких миротворцах не может быть и речи. "Германия понимает, что введение миротворцев на всю территорию Донбасса, разоружение его жителей – это бред. Ничего подобного не будет хотя бы потому, что против этого выступают ДНР и ЛНР", – отметил Погребинский.

Политолог уверен в том, что реалистичный план урегулирования кризиса на юго-востоке Украины может быть согласован только с участием двух республик и России. Политический аналитик напомнил, что 18 августа пройдут переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Не исключено, что политики обсудят и перспективы ввода миротворцев на Украину. Напомним, что Россия выступает за их нахождение исключительно на линии соприкосновения сторон, а Украина настаивает на контроле российской границе и размещении миротворческих сил на всей территории Донбасса.