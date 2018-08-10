Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
Черноморский флот еще во времена нахождения Крыма в составе Украины был для киевских политиков как кость в горле. Они воспринимали его как угрозу, время от времени делая заявления о необходимости скорейшего вывода с полуострова.
Пошел уже пятый год воссоединения Крыма с Россией, а Порошенко только одумался. Он предложил изменить Конституцию Украины, убрав оттуда упоминания о нахождении Черноморского флота на территории полуострова, который Киев продолжает считать частью Незалежной. По его словам, в настоящее время находиться в Крыму российскому флоту дает ряд "конституционных основ".
Сообщается, что поправки в основной закон страны уже подготовлены, с началом нового политического сезона они будут внесены на рассмотрение парламента. По словам Порошенко, для принятия законопроекта необходимо 300 голосов.
После распада СССР Россия и Украина поделили Черноморский флот. Соглашение о пребывании российских моряков в Севастополе было заключено в 1997 году сроком на 20 лет. Также договор позволял Москве разместить на полуострове до 25 тысяч военнослужащих, 24 артиллерийские системы, 132 бронемашины и 22 самолета.
В 2010 году в бытность президентом Виктора Януковича стороны подписали Харьковские соглашения, которые продлевали срок пребывания Черноморского флота России в Севастополя до 2042 года. Однако после воссоединения с Крымом Москва денонсировала документ как утративший актуальность.
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