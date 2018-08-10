Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма

Висит груша – нельзя скушать. Известная с детства загадка как нельзя лучше характеризует поведение президента Украины Петра Порошенко, продолжающего выдвигать "гениальные" инициативы по Крыму, которого ему не видать как своих ушей. На сей раз лидер Незалежной замахнулся на базирующийся в Севастополе Черноморский флот России.



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