Порошенко в ужасе от решения Путина

Уровень панических настроений среди политической элиты Украины прямо пропорционален прогрессу в строительстве газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря "Северный поток – 2". В очередной раз в попытках "разоблачить коварные планы" Кремля выступил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Россия с помощью газопровода намерена усилить влияние на Европу.



"Северный поток – 2" украинский лидер назвал "троянским конем Кремля". Порошенко уверен, что в Москве решили использовать газопровод для усиления влияния на европейскую политику и подрыва энергетической безопасности Старого Света.

Строящийся газопровод давно не дает покоя украинскому лидеру и совсем не исключено, что снится ему в страшных снах. Порошенко пытается убедить Европу во "вредности и ненужности" "Потока", называя его "абсолютно политическим проектом Кремля".

Однако Европу подобные разговоры уже не вдохновляют. Германия, Австрия и ряд других стран, которые получат от строительства газопровода серьезную выгоду, не желают слушать нелепые доводы Порошенко, предвкушая миллиардные прибыли от импорта российского газа.

А вот украинские перспективы совсем не радужные. Российский экспорт голубого топлива в страны Европы идет по большей части через Незалежную. Естественно, Киев получает с этого определенную выгоду, причем как в экономическом, так и в политическом плане, угрожая в случае чего заблокировать газовые поставки.





С постройкой второй очереди "Северного потока" на него будут направлены основные объемы российского экспорта голубого топлива. Из-за этого украинский бюджет, по самым скромным подсчетам, потеряет около 10% поступлений, а Незалежная превратится в никому не нужную черную дыру Европы с догнивающей инфраструктурой и разбегающимся населением.

Напомним, что в конце июля первые трубы газопровода уложили на территории Германии. Также продолжаются подготовительные работы по укладке труб в водах Финляндии и Швеции. Процесс идет, и остановить его не в силах ни Киев, ни его влиятельные западные кураторы.