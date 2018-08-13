Трамп отправляет Порошенко в тюрьму
По словам политика, Порошенко ждет незавидная судьба после ухода с президентского поста. Саакашвили подчеркнул, что глава Незалежной может оказаться в заключении по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах. "ФБР завело на него папку дел", - добавил бывший глава одесской обладминистрации в интервью изданию "Страна".
Экс-президент Грузии уточнил, что уголовные дела, которые санкционированы властями США, касаются офшорных счетов Порошенко. Сообщения о них уже появлялись в публикациях немецкой Sueddeutsche Zeitung.
Газета публиковала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые касались в том числе украинского лидера. Согласно документам, в 2014 году он организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи в доверительное управление своего бизнеса.
Американские СМИ начинают готовить почву для смены Порошенко. Трамп одобрил новую кандидатуру на пост президента Украины https://t.co/oFr19zQCqx— Diana (@Li_Di_I) 5 августа 2018 г.
В апреле этого года сообщалось, что к президенту Украины проявляет повышенный интерес финансовая разведка США. Журналист Александр Дубинский рассказал, что американские власти проверяют Петра Порошенко в связи с тем, что его бизнес в определенной степени связан с Россией.Эксперт заявил, что у него есть сведения о появлении в США нового санкционного списка. Только на этот раз в перечень войдут представители украинской верхушки – фигуранты коррупционных сделок.
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