Трамп наплевал на спасительное предложение Путина
Референдум на юго-востоке Украины стал одной из центральных тем, которую президенты России и США обсуждали в ходе недавней встречи в Финляндии. Однако, по словам помощника Владимира Путина, Вашингтон не заинтересовало предложение Москвы.
Кроме того, дипломат сообщил, что в ходе саммита была затронута тема российской дипломатической собственности в США, пишет газета "Известия". "Насколько я знаю, когда министр Лавров вел переговоры с Помпео, они затрагивали эту тему", — пояснил Ушаков.
Напомним, что президент России Владимир Путин выступил с идеей организовать референдум в Донбассе. У Запада эта инициатива энтузиазма не вызвала.
И если Трамп сперва воздержался от какой-либо оценки, то окружение главы Белого дома сразу отвергло идею. Более того, против инициативы выступили украинские власти.
Ранее сообщалось, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил провести референдум в Донбассе. Глава Белого дома попросил не озвучивать эту идею на пресс-конференции после саммита, чтобы у него "было время подумать".
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