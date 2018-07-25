Трамп наплевал на спасительное предложение Путина

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры двух сверхдержав Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки обсудили возможность проведения в Донбассе референдума о статусе ДНР и ЛНР. По словам дипломата, Вашингтон оставил конструктивное предложение без внимания.



Референдум на юго-востоке Украины стал одной из центральных тем, которую президенты России и США обсуждали в ходе недавней встречи в Финляндии. Однако, по словам помощника Владимира Путина, Вашингтон не заинтересовало предложение Москвы.

Кроме того, дипломат сообщил, что в ходе саммита была затронута тема российской дипломатической собственности в США, пишет газета "Известия". "Насколько я знаю, когда министр Лавров вел переговоры с Помпео, они затрагивали эту тему", — пояснил Ушаков.

Напомним, что президент России Владимир Путин выступил с идеей организовать референдум в Донбассе. У Запада эта инициатива энтузиазма не вызвала.

И если Трамп сперва воздержался от какой-либо оценки, то окружение главы Белого дома сразу отвергло идею. Более того, против инициативы выступили украинские власти.

Ранее сообщалось, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил провести референдум в Донбассе. Глава Белого дома попросил не озвучивать эту идею на пресс-конференции после саммита, чтобы у него "было время подумать".