Сергея Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи Трамп
В этот день, помимо переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, в столице Финляндии состоялась встреча госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Это первая личная беседа чиновников – ранее они общались только по телефону. Встреча на полях российско-американского саммита прошла в закрытом режиме.
Отметим, что 16 июля много внимания привлекла к себе супруга президента США Меланья Трамп. А точнее – ее шикарные стройные ноги.
«Вот прямо так ногой по нему и бьешь»: Путин и начинающие фанаты соккера pic.twitter.com/pUaV1zWHvf— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.
В лимонном пальто и такого же цвета, но более яркого оттенка туфлях на высокой шпильке, первая леди Америки просто сразила мужчин. Объектив фотокамеры запечатлел, как глава МИД России с улыбкой смотрит на ножки Меланьи.
Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов pic.twitter.com/9XncjSrrPF— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.
"Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", – пошутил в Twitter журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. Корреспондент был в ударе и сыпал шутками на эту тему весь вечер.
Туфля как индикатор: Мелания слушает Дональда pic.twitter.com/dvO3BtrowL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.
Как писали Dni.Ru, президенты России и США в Хельсинки получили то, что хотели. Путин на пресс-конференции поставил нашу страну в один ряд с Соединенными Штатами. А Трамп воспользовался возможностью еще раз заявить, что никакого предвыборного сговора с Москвой не было.
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