Сергея Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи Трамп

16 июля в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным вместе с американским лидером Дональдом Трампом прибыла его супруга Меланья. Красота и стиль первой леди США не оставили равнодушными мужчин-политиков.

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