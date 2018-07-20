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Политика

Трамп заманивает Путина в ловушку

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Liu Jie
России следует быть очень осторожной во время визита президента в США. От Путина в Вашингтоне будут требовать уступок по многим позициям, российскому лидеру придется прочувствовать реальную степень давления со стороны американских элит.
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Визит президента России в Вашингтон по приглашению американского коллеги состоится при любом сценарии. Идея пригласить Владимира Путина в Белый дом возникла у Дональда Трампа под влиянием критики после переговоров в Хельсинки, уверен политолог и публицист Борис Межуев.

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Раз Трамп поставил перед собой такую задачу, он добьется ее. А то, что заниматься подготовкой визита поручено помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, говорит о том, что он и является автором этой идеи. А  Болтон – человек практической политики, уверен эксперт.

Однако российской стороне перед визитом нужно хорошо продумать философию двусторонних отношений. Сближение с Вашингтоном не должно идти в ущерб национальным интересам России. Нельзя идти на односторонние уступки в обмен на туманные обещания.

Дональд Трамп ведет свою игру. Он вовлекает Россию в свой курс, хочет сдвинуть ее в сторону Вашингтона и отодвинуть подальше от ближневосточных союзников. При этом пока, кроме самого факта встречи в Хельсинки, Вашингтон не сделал Москве никаких уступок, цитирует Межуева газета "Взгляд".

Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Эксперт напоминает,  что не надо сбрасывать со счетов "могущественные антироссийские силы в США". Межуев уверен, что эти силы будут пытаться сорвать предстоящие переговоры. Однако реальных возможностей помешать встрече у них нет.

Для противников Трампа русофобия стала функционалом, поводом доказать предательский характер курса президента США, отметил политолог. Все происходящее в Америке напоминает Межуеву события в России, когда сторонники коммунистической партии называли Михаила Горбачева и Бориса Ельцина "агентами США".  

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Автор: Андрей Евлампиев20 июля 2018, 14:23
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