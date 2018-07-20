Трамп опустился до угроз Путину

США надо улучшать отношения с Россией. А если не получится, Дональд Трамп станет злейшим врагом Владимира Путина.

Дональд Трамп считает, что вел себя по отношению к России жестче, чем какой-либо другой президент США. Однако Вашингтону надо налаживать сотрудничество с Москвой. А если не получится, тогда Трамп станет злейшим врагом Владимира Путина.

В подтверждение своей жесткой позиции в российском вопросе Трамп напомнил, какие шаги успел предпринять. "Вспомните санкции, которые я вводил. Вспомните дипломатов, которых я выслал. Вспомните все, что я сделал. Поладить с президентом Путиным, поладить с Россией было бы позитивным, не негативным шагом. Но если этого не случится, я стану для него худшим врагом из всех, что у него когда-либо были", – пообещал президент США в интервью телеканалу CNBC.

Трамп также указал корреспонденту, что жестко поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу строительства "Северного потока – 2". И припомнил своего предшественника Барака Обаму, который, по мнению действующего президента, вел себя с Россией "как последний простофиля".

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная двусторонняя встреча президентов России и США. Лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции, после которой американская политическая элита и СМИ раскритиковали Трампа за неспособность отстоять интересы своей страны.

Американский лидер в интервью еще раз подчеркнул, что очень дорожит возможностью улучшить отношения с Россией – "несмотря на предоставленные спецслужбами доказательства вмешательства русских в выборы 2016 года".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила на своей странице в Twitter, что президент Трамп просил советника по национальной безопасности Джона Болтона передать приглашение Владимиру Путину посетить Вашингтон этой осенью.