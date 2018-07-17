Путин резко предупредил Киев и Тбилиси
Глава государства отметил, что Североатлантический альянс может работать с этими странами в двустороннем формате. При этом, добавил Путин, НАТО необязательно принимать их в свои ряды.
Также российский лидер прокомментировал сообщения о наличии у Кремля компромата на президента США Дональда Трампа. Владимир Путин в который раз опроверг эту информацию, назвав смешными обвинения в попытках вмешаться в ход американских выборов.
Президент России подчеркнул, что наше государство не смогло бы организовать слежку за всеми финансовыми магнатами США: для этого не хватило бы ресурсов. "У нас недостаточно людей для организации тотального контроля. Это не входит в наши планы", – цитирует Путина американский телеканал Fox News.
13 июля 2018 г.
В свою очередь украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал итоги визита в Брюссель и участия в саммите НАТО. По его словам, никто не вправе препятствовать желанию Незалежной стать членом альянса. Он пригрозил тем, кто осмелится это сделать, изоляцией.
Курс на вступление в НАТО Киев взял в июне 2017 года. А в марте 2018-го спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что страна к этому не готова.
Что касается Грузии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на саммите альянса, что его впечатлили реформы в Тбилиси. Он назвал отношения военно-политического блока с этой страной уникальными, важными и дружескими. По его словам, Грузия станет членом НАТО.
Артист попал в неловкую ситуацию
Актриса рассказала о странностях наследника
Артистка сильно похудела
Ведущая рассказала об ответственном шаге