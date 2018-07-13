Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму

Петр Порошенко доволен встречей с Дональдом Трампом. Особенно понравились президенту Украины взгляды американского лидера на ситуацию вокруг Крыма.

Глава США Дональд Трамп разделяет позицию мирового сообщества по Крыму. По словам украинского лидера, они обсудили вопрос о принадлежности полуострова.

"Четко черным по белому написано. Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и президентом Трампом. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии", – заявил Петр Порошенко, комментируя принятое на саммите НАТО в Брюсселе заявление.

Как отметил Порошенко, он обсудил с Трампом предстоящую встречу президентов США и России. И тот якобы пообещал не принимать никаких решений по Украине, не посоветовавшись с Киевом.

Сам же Трамп во время саммита НАТО в Брюсселе заявил, что ему "не нравится ситуация с Крымом". Он, конечно, не допустил бы возвращения полуострова в состав России – но, к сожалению политика, "была смена Обамы". Его предшественник на посту главы США получил очередную порцию критики.

"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше – я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом", – заявил американский лидер.

При этом совсем недавно Трамп допустил возможность признания Крыма частью России, напоминает RT. Он отправляется в Хельсинки, где 16 июля состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Днем ранее американский лидер сообщил, что не рассчитывает на многое по итогам переговоров.

Что касается Порошенко, он еще до саммита в Брюсселе отметился громкими заявлениями. Украинский президент написал статью для Financial Times, в которой выразил пожелание Трампу – на встрече с Путиным "вернуть президента России на верный путь", пишет "Комсомольская правда".