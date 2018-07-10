Напуганный Путиным Порошенко дал странный совет Трампу

Президент Украины строит амбициозные планы по поводу предстоящей 16 июля встречи американского лидера Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина. Он пожелал Трампу вернуть Путина на "путь истинный".



В своей статье для газеты Financial Times Порошенко написал, что переговоры глав двух государств – это очередное подтверждение того, что Украина находится на острие европейской и мировой политики. Из встречи Трампа и Путина президент Украины явно надеется извлечь для себя выгоду.

Порошенко напомнил, что именно 16 июля в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Украины. Он добавил, что вызовы, с которыми столкнулась Незалежная, являются огромными. При этом, по его словам, время для облегчения давления на Россию еще не настало.

Украинский лидер отметил, что это было бы признанием слабости. "Я продолжу защищать это дело и интересы Украины, настаивая на необходимости вернуть оккупированные Россией территории", – заявил глава Незалежной, апеллируя к "ценностям и принципам свободного мира".

Напуганный в свое время потерей Крыма, а позже – информацией о том, что еще до выборов в США три страны попросили Трампа обменять Украину на Сирию и тот вроде бы согласился, Порошенко считает, что "Кремль больше всего боится" единства и решимости Незалежной, США и стран ЕС. Единственная надежда и мечта загнанного в угол политика, по его словам, – "воплотить европейские устремления Украины в более глубокие альянсы с Евросоюзом".

Саммит #Путин-#Трамп: эксперт Роберт Легвольд рассуждает о реальных и невероятных сценариях и исходах встречи двух лидеров. А что, если невозможное возможно? https://t.co/KzqelZW6pM — Клуб «Валдай» (@ValdaiClubRu) 10 июля 2018 г.

Порошенко дал американскому лидеру весьма неожиданный совет. "Я желаю господину Трампу успехов в его попытках вернуть господина Путина на путь истинный. Зная российского президента, я уверен, что он жаждет нашего поражения. Но этого никогда не случится", – резюмировал глава украинского государства.