Встреча Путина и Трампа началась с потасовки

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжают переговоры за закрытыми дверями. Саммит двух лидеров отметился большим ажиотажем со стороны международной прессы. Журналисты в погоне за сенсацией устроили небольшую потасовку перед началом встречи глав государств.



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