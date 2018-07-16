Трамп жестко обошелся с Путиным в Хельсинки
Нарушение протокола – не редкость для политиков любого ранга. Совсем недавно Дональд Трамп был на приеме у английской королевы Елизаветы II. Там он допустил массу ошибок и несколько раз нарушил протокол и правила этикета.
Американский лидер заставил королеву ждать, потом вместо поклона поздоровался с ней за руку, повернулся к монарху спиной и первым прошел вдоль строя солдат. Вот и в Хельсинки Трамп тоже не проявил должного уважения к Владимиру Путину, опоздав на час к началу саммита.
Видимо, помощники подсказали Трампу, что самолет Путина с небольшой задержкой прилетел в столицу Финляндии, и он решил не спешить на встречу. Это был своего рода ответный ход, пишут наблюдатели.
Комментарии украинских журналистов, которые следят за саммитом в Хельсинки, не заставили себя ждать. Как предположило издание "Обозреватель", президент России решил не ломать традиции, и опубликовало твит некоего пользователя Andrew Roth, в котором размещена таблица под заголовком "Сколько и кого из лидеров стран Путин заставлял ждать".
Что касается самой встречи Путина и Трампа, иностранные журналисты подметили в самом ее начале забавную деталь. Американский президент подмигнул лидеру России в первые минуты общения, когда они показались перед видеокамерами.
После нескольких фраз перед камерами Путин и Трамп удалились в комнату для переговоров. Известно, что президент США настаивал на встрече с Путиным с глазу на глаз, чтобы избежать утечек информации, не дать своим советникам помешать в ходе беседы, а также составить о российском лидере собственное мнение.
Параллельно в Хельсинки проходила встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.
⚽Трамп назвал ЧМ в России великолепным.— Alexandr Dugin (@A_G_Dugin) 16 июля 2018 г.
Шах и мат, фейк-нууус!#геополитика #чм #трампhttps://t.co/PlRXCo4rYc https://t.co/PlRXCo4rYc
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