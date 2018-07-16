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Политика

Трамп жестко обошелся с Путиным в Хельсинки

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Михаил МетцельТАСС
Президент США Дональд Трамп опоздал на историческую встречу с российским лидером. Беседа двух политиков началась на час позже.
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Нарушение протокола – не редкость для политиков любого ранга. Совсем недавно Дональд Трамп был на приеме у английской королевы Елизаветы II. Там он допустил массу ошибок и несколько раз нарушил протокол и правила этикета.

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Американский лидер заставил королеву ждать, потом вместо поклона поздоровался с ней за руку, повернулся к монарху спиной и первым прошел вдоль строя солдат. Вот и в Хельсинки Трамп тоже не проявил должного уважения к Владимиру Путину, опоздав на час к началу саммита.

Видимо, помощники подсказали Трампу, что самолет Путина с небольшой задержкой прилетел в столицу Финляндии, и он решил не спешить на встречу. Это был своего рода ответный ход, пишут наблюдатели.

Комментарии украинских журналистов, которые следят за саммитом в Хельсинки, не заставили себя ждать. Как предположило издание "Обозреватель", президент России  решил не ломать традиции, и опубликовало твит некоего пользователя Andrew Roth, в котором размещена таблица под заголовком "Сколько и кого из лидеров стран Путин заставлял ждать".

Что касается самой встречи Путина и Трампа, иностранные журналисты подметили в самом ее начале забавную деталь. Американский президент подмигнул лидеру России в первые минуты общения, когда они показались перед видеокамерами.


После нескольких фраз перед камерами Путин и Трамп удалились в комнату для переговоров. Известно, что президент США настаивал на встрече с Путиным с глазу на глаз, чтобы избежать утечек информации, не дать своим советникам помешать в ходе беседы, а также составить о российском лидере собственное мнение.

Параллельно в Хельсинки проходила встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.


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Автор: Александр Комаров16 июля 2018, 16:23
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