Президент США Дональд Трамп разразился откровениями об отношениях России и Германии. По словам главы Белого дома, Берлин находится в энергетической зависимости от Москвы. Он призвал союзников по НАТО обратить пристальное внимание на строящийся газопровод "Северный поток – 2".



В ходе визита в Брюссель Дональд Трамп публично раскритиковал германские власти за поддержку строительства газопровода "Северный поток – 2". То, что Москва будет поставлять Берлину голубое топливо за "миллиарды и миллиарды долларов", печалит американского лидера. "Германия – заложница России", – добавил президент США.

Закупка энергоносителей у России делает Германию уязвимой, добавил Трамп. Эту ситуацию он назвал неприемлемой. Американские союзники по Североатлантическому альянсу должны обратить пристальное внимание на этот вопрос, подчеркнул глава Белого дома.

В свою очередь генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, с которым американский лидер встретился в Брюсселе, признал, что в альянсе существуют серьезные разногласия по вопросу строительства "Северного потока – 2". "Сила НАТО в том, что, несмотря на эти различия, мы всегда могли объединиться вокруг нашей основной задачи и защищать друг друга", – сказал он заокеанскому гостю.





Соединенные Штаты уже не первый раз на официальном уровне выступают против реализации проекта газопровода. В Вашингтоне опасаются, что усиление роли Москвы на рынке энергоносителей Старого Света приведет к зависимости ЕС от восточного соседа.

Кроме того, в Белом доме осознают, что "Северный поток – 2" будет катастрофой для Украины, которая стала одним из главных инструментов антироссийской политики США. Пуск новой ветки приведет к тому, что газотранспортный маршрут Незалежной окажется ненужным для транспортировки энергоносителей. Это лишит украинский бюджет около 10% поступлений и приведет к резкому ухудшению социально-экономической обстановки в стране.