Трамп соблазняет Макрона за спиной у Меркель

Президент США Дональд Трамп действует исподтишка. За спиной у канцлера ФРГ Ангелы Меркель он соблазняет главу Франции Эммануэля Макрона выходом из Евросоюза, предлагая взамен ряд бонусов.



Сообщения о предложении американского лидера французскому коллеге появились в пятницу, 29 июня. Серьезный разговор между главами государств состоялся в конце апреля этого года, когда Макрон прибыл с визитом в Белый дом.

Как пишет влиятельное американское издание Washington Post, ссылаясь на европейские правительственные источники, Трамп пообещал Макрону выгодные условия дальнейшего партнерства США и Франции. В частности, глава Белого дома предложил коллеге новый торговый договор, включающий в себя ряд преференций для Парижа. О реакции Макрона не сообщается.

Подобные телодвижения не понравятся канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая стремится играть первую скрипку в политике европейского континента. Германия, как самая мощная экономика Старого Света, отчетливо доминирует в ЕС, и потеря Франции, ее сближение с США на фоне разгорающейся торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем, нанесет серьезный удар по амбициям Меркель. Это усугубит и без того шаткое положение канцлера, ослабленное миграционным кризисом в Германии.

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп встречались в Вашингтоне в конце апреля. На первый взгляд, встреча проходила в дружеских тонах: американский лидер устроил коллеге роскошный прием, церемония встречи прошла прямо на лужайке перед Белым домом. Трамп в свойственной ему эксцентричной манере несколько раз обнял и поцеловал Макрона.





Однако за фасадом показной идиллии скрывалось глубокое презрение президента США к французскому коллеге. Позируя перед камерами, Трамп заявил, что Макрон – само совершенство, а потом издевательски добавил: чтобы сделать главу Пятой республики еще лучше, нужно стряхнуть перхоть с его плеча, что и было сделано.