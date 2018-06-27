Зачем посланник Трампа лебезил перед Путиным

В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Эмиссар американского лидера считается антироссийским ястребом, однако тон встречи, судя по всему, был довольно дружелюбным. О чем договорились стороны и какие последствия будет иметь визит чиновника Белого дома для отношений двух стран?



Встреча главы российского государства с посланником президента США проходила в Кремле и оказалась довольно продолжительной: беседа продолжалась почти два часа. Путин посетовал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся не в лучшем состоянии, назвав это результатом внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, обращаясь к посланнику главы Белого дома, что Москва не стремится к конфронтации, и сегодняшняя встреча – это прекрасная возможность для обсуждения нормализации отношений и восстановления сотрудничества "на основе равенства и уважения".

В свою очередь, Болтон поблагодарил Путина за прием и выразил надежду, что стороны смогут обсудить пути улучшения взаимоотношений между Россией и США. Чиновник Белого дома напомнил, что даже когда между Москвой и Вашингтоном были разногласия, лидеры двух стран встречались, что помогало обеспечивать международную стабильность.





Информации о достигнутых договоренностях пока немного, что неудивительно, ведь переговоры проходили в закрытом режиме. Свет на содержание разговора спустя некоторое время после окончания встречи пролил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Болтон успели обсудить Сирию, Украину, ситуацию на Корейском полуострове, а также выход США из ядерной сделки с Ираном.

Детали прошедших переговоров обещали раскрыть завтра, однако уже сейчас известно, что стороны наконец достигли договоренности о встрече Путина и Трампа в формате саммита. "Даже договоренность о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра", – сказал помощник главы российского государства.

Стоит отметить, что Джон Болтон, ранее бывший представителем США при ООН, в политических кругах имеет репутацию стопроцентного ястреба, выступающего за более "жесткую" внешнеполитическую линию и активное давление на оппонентов вплоть до угрозы применения военной силы. Он поддержал нападение на Ирак в 2003 году, неоднократно выступал за военный удар по Ирану. Россию же в своей статье для влиятельной газеты The Wall Street Journal в июне 2017 года он прямо назвал противником США.





На пост советника главы Белого дома по национальной безопасности Болтон был назначен в апреле этого года. Тогда многие эксперты предсказывали, что находящиеся и без того далеко не в лучшем состоянии российско-американские отношения деградируют еще больше. Но пока пессимистичные прогнозы не сбываются. Вполне вероятно, что уровень отношений России и США уже достиг того самого сакрального дна, после которого можно только оттолкнуться и начать движение в обратном направлении.

Не случайно американский лидер в ходе недавнего саммита "Большой семерки" заявил о необходимости восстановления членства Москвы в организации, а уже после, выступая на телеканале Fox News объявил о скорой встрече со своим российским коллегой. Позже The Washington Post, сославшись на источники в Белом доме, сообщила, что переговоры двух лидеров тет-а-тет могут состояться в первой половине июля.

Сначала появилась информация, что лидеры проведут переговоры на саммите НАТО в Брюсселе, который намечен на 11-12 июля. Позже интриги добавила австрийская газета Kronen Zeitung, которая сообщила, что местом саммита может стать Вена. Окончательно все карты смешало американское издание Politico, которое, ссылаясь на некие "осведомленные источники" заявило, что президенты встретятся в столице Финляндии Хельсинки. О месте переговоров уже после встречи Путина с Болтоном не стал сообщать и помощник президента Юрий Ушаков, отметив лишь, что это некая "третья страна".

По всей видимости, сегодняшний визит советника главы Белого дома действительно может иметь далеко идущие последствия для России и США и стать началом восстановления порядком потрепанных отношений двух стран. Необходимо понимать, что любые встречи глав государств довольно долго и тщательно готовятся. Сначала ее организацию обсуждают по закрытым каналам, затем в дело вступают приближенные к лидерам высокопоставленные лица, которые закрепляют достигнутые на более "низовом" уровне договоренности.

Подтверждение будущего саммита двух лидеров говорит лишь об одном – Москва и Вашингтон заинтересованы в диалоге и считают, что им есть о чем поговорить. В противном случае, для чего нужна личная встреча? Ради самой встречи? Вряд ли. За прошлый год Путин и Трамп встречались дважды, имели возможность для общения, хотя и непродолжительного. Тем не менее, собирать саммит просто ради того, чтобы в очередной раз посмотреть друг на друга смысла нет.





А раз так, то Россия и США готовы к реальным переговорам. Не с высокомерной лидерской позиции, которую до последнего времени демонстрировал в отношении Москвы Вашингтон, а к конструктивному диалогу без угроз, ультиматумов и прочих не совсем дипломатичных инструментов, которыми Соединенные Штаты пытаются запугать Россию еще со времен Барака Обамы. Неслучайно Путин, встретившись с Болтоном, заявил о важности диалога на основе равенства.

Будут ли эти переговоры успешными и увидим ли мы начало так называемой Большой сделки двух стран, о которой говорят многие эксперты еще со времен победы Трампа на президентских выборах? Об этом говорить пока рано. Но переговоры на то и переговоры, чтобы найти приемлемое решение для обеих сторон.

А раз саммит все-таки состоится, значит американцы готовы учитывать позицию России и идти на те или иные компромиссы. "Я не исключаю, что они (президенты России и США. – Прим.Ред.) могут достигнуть конкретных результатов", – заявил посланник американского лидера в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

А пространство для договоренностей воистину огромное - Украина, Сирия, Северная Корея, Иран. Москва и Вашингтон прекрасно знают переговорные позиции друг друга. Спустя четыре года после начала кризиса в двухсторонних отношениях мнения сторон на ряд принципиальных вопросов нисколько не изменились. Козыри есть как у Кремля, так и у Белого дома. Вопрос в том, как они ими распорядятся.

Позицию России укрепляют предстоящие выборы в конгресс США. Как писали ранее Dni.Ru, партия Трампа по опросу социологов проигрывает демократам. Значит, главе Белого дома обязательно нужен результат, в том числе во внешней политике, чтобы продемонстрировать его избирателям. И вряд ли его возможно достигнуть без России, которая за последние годы стала одной из ведущих сил на мировой геополитической арене.

В любом случае, впереди нас ждет много интересного. Не исключено, что Большая сделка может стать реальностью уже в этом году. Устраивайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном, дамы и господа.