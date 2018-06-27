Зачем посланник Трампа лебезил перед Путиным

Новости Украины Ситуация в Сирии Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Среда 27 июня
Лента новостей
22:03
Политолог Дмитрий Орлов: Обсуждение пенсионной реформы в "ЕР" приветствуется
21:59
Турецкий отель запретил россиянке выкладывать фото в бикини
21:42
Глава ярославских единороссов со скандалом ушел с поста
21:34
21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
21:12
Отмечавшая день рождения женщина зарезала любовника
20:58
Соловьев в пух и прах разнес украинского провокатора во время эфира
20:42
Болельщики в ужасе из-за 40-градусной жары в Волгограде
20:33
Оправившийся от нападения Сергей Филин вновь женится
20:27
Губерниев поиздевался над горем Германии
20:23
Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
20:12
В Сочи 35-летний мужчина упал в реку и сломал позвоночник
20:06
Елизавета II пристыдила Меган Маркл за вонь изо рта
19:50
Детоненавистница Рынска задавила ребенка "мощной грудью"
19:03
Отец Майкла Джексона умер от рака
18:59
Цена на новый iPhone шокировала россиян
18:58
На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация
18:56
При жесткой посадке самолета под Иркутском пострадали три человека
18:26
Молния дотла спалила дом омичей
18:23
Опустившийся на дно рыжий из "Иванушек": Я еле выжил
18:18
Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад (видео)
18:01
Кипящие пельмени вылили с балкона многоэтажки на прохожих в Балашихе
17:55
В Москве горит ТЦ "Атриум"
17:51
Первый канал распекли за слишком мягкое наказание охамевшему Шейнину
17:50
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
17:41
Тюменцы спасли сбитого на трассе щенка
17:19
Россиянин обманул банки на 47,8 млн рублей
17:02
В Татарстане утонули 20 человек
16:47
"Я вырван из семьи": Траньков о расставании с Волосожар
16:44
В Удмуртии мужчина забил насмерть немощную бабушку
16:43
Рецепт баранины с сухофруктами
16:22
Сын Жириновского о безнадежном Родченкове: "Собаке – собачья смерть"
16:11
Фанаты-иностранцы поддержали Джигурду на выборах мэра Москвы
16:09
Абрамович и Жукова подогрели слухи о воссоединении
16:06
Корчевников выпал в осадок от жутких деталей смерти актера в психушке
16:02
17-летнюю жительницу Башкирии изнасиловал взрослый мужчина
15:56
Джазовый фестиваль "Настроение" вошел в "Путеводитель болельщика по Московской области"
15:52
Как вычислить лгуна
15:50
Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум
15:48
Болельщиков выгнали из отелей во время ЧМ-2018
15:36
Россиян ждут проблемы с деньгами
15:33
Домашним животным разрешат путешествовать по России самостоятельно
15:31
"Звездного" адвоката Добровинского наказали за нарушение этики
15:29
Изуродованная огнем модель шокировала народ своими снимками
15:24
Известный российский ученый умер после долгой болезни
15:00
Толстая модель взбудоражила "голым" фото
14:56
Родные делят роскошную недвижимость поэта Дементьева
14:51
Получившая пощечину Наташа Королева обратилась к матери
14:41
Названы вызывающие рак профессии
14:31
Миру угрожает разрушительная война из космоса
14:21
Экс-супруга Радулова беременна от женатого
14:11
Россиянам предрекли рост зарплат
14:10
ЧМ-2018 оставил женщин без секса
13:58
В России предложили Илону Маску новый дизайн iPhone X
13:53
Нахрапистый Питт пытается разрушить семью известной актрисы
13:46
Расставшийся с женой Шнуров: Если женщина вам врет, значит, все в порядке
13:35
Московский банк лишили лицензии
13:33
Создано лекарство для продления жизни
13:22
Популярный ведущий погиб после мистического ритуала смерти
13:16
Как правильно закрутить чалму
13:12
Пьяный в хлам участник "Дома-2" бегал без трусов по Парку культуры
12:56
Предатель Родченков пытался свести счеты с жизнью
12:47
Германия и Бразилия под угрозой вылета с ЧМ-2018
12:38
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
12:26
Вид обколотой престарелой жены Солнцева довел до тошноты
12:21
Знаменитую актрису затравили за веселье на кладбище
11:58
Укравший полмиллиона финансовый директор потратил деньги на котиков
11:51
Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку
11:39
Известный певец откровенно о сексе с Шурыгиной
11:37
"Ну ты и позорник": Губерниев разнес больного Марадону
11:22
Откровенный танец болельщицы возмутил мир
11:16
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
11:03
Скандалистка Мара Багдасарян разбилась в жуткой аварии
11:03
Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
11:01
Откуда берутся морщины
10:33
США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран
10:29
Найдена новая причина рака груди
10:22
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
09:56
Матильда Шнурова заткнула рты своим заявлением о разводе
09:56
Друг самой красивой болельщицы ЧМ-2018 высказался о ее съемках в порно
09:46
Россиянина признали худшим футболистом ЧМ-2018
09:44
Приморский чиновник украл 100 миллионов рублей при строительстве детсада
09:21
Блогера убили после мастер-класса по ведению споров
09:14
Террористу Сенцову передавали бомбы для атак на Крым
09:13
Пугачева горько плакала после шокирующего признания
09:11
Названы шансы россиян дожить до пенсии
08:44
"Передозировка": Марадона едва не умер на матче в России
08:35
"Жуткий диагноз": жена Башарова объявила о болезни сына
08:28
Савченко стала причиной убийства пенсионерки
08:27
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
23:37
Месси чудом избежал катастрофы в России
22:00
На северо-западе Москвы загорелся супермаркет
21:52
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
21:52
Крымский мост опасен для жизни
21:44
Проклова издевается над выставленным на улицу мужем
21:39
Антипригарная посуда признана возбудителем агрессивного рака
21:10
Подмосковью угрожают пожары
21:02
Отец Меган Маркл возмущен поведением Елизаветы II
20:58
Известного певца нашли мертвым на берегу моря
20:34
У народа случился припадок из-за "голых" снимков 51-летней певицы
20:18
Пилота официально обвинили в гибели пассажиров Ан-148
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян проболтался об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской
Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
Женатый на старушке Солнцев рассказал Малахову об убийстве любимой
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Политика

Зачем посланник Трампа лебезил перед Путиным

Владимир Путин и Джон Болтон. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Эмиссар американского лидера считается антироссийским ястребом, однако тон встречи, судя по всему, был довольно дружелюбным. О чем договорились стороны и какие последствия будет иметь визит чиновника Белого дома для отношений двух стран?
прочитано 1517 раз

Встреча главы российского государства с посланником президента США проходила в Кремле и оказалась довольно продолжительной: беседа продолжалась почти два часа. Путин посетовал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся не в лучшем состоянии, назвав это результатом внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

ПО ТЕМЕ

Путин поставил на место дерзкого посланца Трампа

Трамп закинул удочку для встречи с Путиным

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, обращаясь к посланнику главы Белого дома, что Москва не стремится к конфронтации, и сегодняшняя встреча – это прекрасная возможность для обсуждения нормализации отношений и восстановления сотрудничества "на основе равенства и уважения".

В свою очередь, Болтон поблагодарил Путина за прием и выразил надежду, что стороны смогут обсудить пути улучшения взаимоотношений между Россией и США. Чиновник Белого дома напомнил, что даже когда между Москвой и Вашингтоном были разногласия, лидеры двух стран встречались, что помогало обеспечивать международную стабильность.


Информации о достигнутых договоренностях пока немного, что неудивительно, ведь переговоры проходили в закрытом режиме. Свет на содержание разговора спустя некоторое время после окончания встречи пролил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Болтон успели обсудить Сирию, Украину, ситуацию на Корейском полуострове, а также выход США из ядерной сделки с Ираном.

Детали прошедших переговоров обещали раскрыть завтра, однако уже сейчас известно, что стороны наконец достигли договоренности о встрече Путина и Трампа в формате саммита. "Даже договоренность о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра", – сказал помощник главы российского государства.

Стоит отметить, что Джон Болтон, ранее бывший представителем США при ООН, в политических кругах имеет репутацию стопроцентного ястреба, выступающего за более "жесткую" внешнеполитическую линию и активное давление на оппонентов вплоть до угрозы применения военной силы. Он поддержал нападение на Ирак в 2003 году, неоднократно выступал за военный удар по Ирану. Россию же в своей статье для влиятельной газеты The Wall Street Journal в июне 2017 года он прямо назвал противником США.

Джон Болтон. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

На пост советника главы Белого дома по национальной безопасности Болтон был назначен в апреле этого года. Тогда многие эксперты предсказывали, что находящиеся и без того далеко не в лучшем состоянии российско-американские отношения деградируют еще больше. Но пока пессимистичные прогнозы не сбываются. Вполне вероятно, что уровень отношений России и США уже достиг того самого сакрального дна, после которого можно только оттолкнуться и начать движение в обратном направлении.

Не случайно американский лидер в ходе недавнего саммита "Большой семерки" заявил о необходимости восстановления членства Москвы в организации, а уже после, выступая на телеканале Fox News объявил о скорой встрече со своим российским коллегой. Позже The Washington Post, сославшись на источники в Белом доме, сообщила, что переговоры двух лидеров тет-а-тет могут состояться в первой половине июля.

Сначала появилась информация, что лидеры проведут переговоры на саммите НАТО в Брюсселе, который намечен на 11-12 июля. Позже интриги добавила австрийская газета Kronen Zeitung, которая сообщила, что местом саммита может стать Вена. Окончательно все карты смешало американское издание Politico, которое, ссылаясь на некие "осведомленные источники" заявило, что президенты встретятся в столице Финляндии Хельсинки. О месте переговоров уже после встречи Путина с Болтоном не стал сообщать и помощник президента Юрий Ушаков, отметив лишь, что это некая "третья страна".

По всей видимости, сегодняшний визит советника главы Белого дома действительно может иметь далеко идущие последствия для России и США и стать началом восстановления порядком потрепанных отношений двух стран. Необходимо понимать, что любые встречи глав государств довольно долго и тщательно готовятся. Сначала ее организацию обсуждают по закрытым каналам, затем в дело вступают приближенные к лидерам высокопоставленные лица, которые закрепляют достигнутые на более "низовом" уровне договоренности.

Подтверждение будущего саммита двух лидеров говорит лишь об одном – Москва и Вашингтон заинтересованы в диалоге и считают, что им есть о чем поговорить. В противном случае, для чего нужна личная встреча? Ради самой встречи? Вряд ли. За прошлый год Путин и Трамп встречались дважды, имели возможность для общения, хотя и непродолжительного. Тем не менее, собирать саммит просто ради того, чтобы в очередной раз посмотреть друг на друга смысла нет.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

А раз так, то Россия и США готовы к реальным переговорам. Не с высокомерной лидерской позиции, которую до последнего времени демонстрировал в отношении Москвы Вашингтон, а к конструктивному диалогу без угроз, ультиматумов и прочих не совсем дипломатичных инструментов, которыми Соединенные Штаты пытаются запугать Россию еще со времен Барака Обамы. Неслучайно Путин, встретившись с Болтоном, заявил о важности диалога на основе равенства.

Будут ли эти переговоры успешными и увидим ли мы начало так называемой Большой сделки двух стран, о которой говорят многие эксперты еще со времен победы Трампа на президентских выборах? Об этом говорить пока рано. Но переговоры на то и переговоры, чтобы найти приемлемое решение для обеих сторон.

А раз саммит все-таки состоится, значит американцы готовы учитывать позицию России и идти на те или иные компромиссы. "Я не исключаю, что они (президенты России и США. – Прим.Ред.) могут достигнуть конкретных результатов", – заявил посланник американского лидера в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

А пространство для договоренностей воистину огромное - Украина, Сирия, Северная Корея, Иран. Москва и Вашингтон прекрасно знают переговорные позиции друг друга. Спустя четыре года после начала кризиса в двухсторонних отношениях мнения сторон на ряд принципиальных вопросов нисколько не изменились. Козыри есть как у Кремля, так и у Белого дома. Вопрос в том, как они ими распорядятся.

Позицию России укрепляют предстоящие выборы в конгресс США. Как писали ранее Dni.Ru, партия Трампа по опросу социологов проигрывает демократам. Значит, главе Белого дома обязательно нужен результат, в том числе во внешней политике, чтобы продемонстрировать его избирателям. И вряд ли его возможно достигнуть без России, которая за последние годы стала одной из ведущих сил на мировой геополитической арене.

В любом случае, впереди нас ждет много интересного. Не исключено, что Большая сделка может стать реальностью уже в этом году. Устраивайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном, дамы и господа.  

Автор: Иван Поляков27 июня 2018, 22:00

Политика

Зачем посланник Трампа лебезил перед Путиным
Украина отбомбилась на границе с Крымом
Встречу Путина и Трампа превратили в шоу
"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте

Шоу-бизнес

Собчак заклевали за издевательства над сыном
Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову
Оправившийся от нападения Сергей Филин вновь женится
Елизавета II пристыдила Меган Маркл за вонь изо рта

Проишествия

Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
Известного певца нашли мертвым на берегу моря

Lifestyle

Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Умер поэт Андрей Дементьев
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Шоу-бизнес

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой

В семье поэта разыгралась трагедия
Шоу-бизнес

Проклова издевается над выставленным на улицу мужем

Актриса устала от мужа-изменника
Шоу-бизнес

Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум

Продюсер сделал неожиданное признание

Шоу-бизнес

"Я вырван из семьи": Траньков о расставании с Волосожар

Прославленный спортсмен дал откровенное интервью

Гороскоп

Федор Смолов покинет Россию
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь

Фоторепортажи

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
Роналду "испугался" российских футболистов
Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Спорт

Губерниев поиздевался над горем Германии
На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация
Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад (видео)
ЧМ-2018 оставил женщин без секса

Регионы

21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru