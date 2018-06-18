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Политика

Поигрался и хватит: Трамп отдает Украину Путину

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Dni.Ru
Американские сенаторы засобирались в Москву. По некоторым данным, их визит в российскую столицу состоится уже в конце июня – начале июля. На этом фоне активизировались разговоры о скорой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а лидер Украины Петр Порошенко неожиданно начал делать примирительные заявления, и все это вкупе с неожиданным затишьем в Донбассе. Кажется, Большая сделка между Россией и США, о которой с разной степенью уверенности говорили эксперты всех мастей с момента прихода в Белый дом Дональда Трампа, близка как никогда.
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Ожидается, в Россию приедет группа из трех сенаторов – Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн. Их визит в российскую столицу ожидается в промежутке между 30 июня и 5 июля. В конце прошлого года подобная поездка сорвалась, однако сейчас, как утверждают источники, поездку американских законодателей активно лоббировал посол США в России Джон Хантсман. Конкретных деталей относительно визита пока не сообщается, тем не менее, известно, что сенаторы планируют приехать в Москву "для понимания того, что происходит" и поиска возможных путей выхода из кризиса во взаимоотношениях двух стран.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Почти одновременно с анонсированием визита американских законодателей с новой силой заговорили о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. После своего феерического перфоманса на саммите "Большой семерки" в канадском Ла-Мальбе, где глава Белого дома отправил в пешее путешествие западных лидеров с их итоговой декларацией, президент Соединенных Штатов в эфире телеканала Fox News объявил о скорой встречи со своим российским коллегой.

Позже влиятельная американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что переговоры двух лидеров тет-а-тет могут состояться в первой половине июля, то есть после визита американских сенаторов в Москву. Предполагается, что встретятся два лидера на саммите НАТО, который состоится в Брюсселе 11-12 июля.

На этом фоне примечательны телодвижения украинской элиты, которая, видимо, почуяла дующий все с большей силой ветер перемен. 9 июня, в день окончания саммита "Большой семерки", Порошенко оборвал телефон в Кремле. По его инициативе состоялась беседа с Владимиром Путиным. Разговоры между главами Украины и России в силу непростых взаимоотношений между странами случаются крайне редко.

На этот раз стороны не просто "договорились договариваться дальше", а пришли к конкретному соглашению – российские и украинские полномочные по правам человека посетят заключенных в обеих странах. Эксперты полагают, что это станет шагом на пути обмены политических заключенных между двумя странами. Среди вариантов – обмен режиссера Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko

Пищу для размышлений дает и неожиданно установившееся затишье на Донбассе, где еще пару недель назад шли ожесточенные боевые действия между украинскими вооруженными силами и отрядами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Затишье тем странное, что установилось прямо к началу чемпионата мира по футболу, хотя немало экспертов предсказывало обострение обстановки в регионе в период проведения мундиаля. 

Для понимания складывающейся ситуации необходимо учитывать, что этой осенью в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Республиканская партия пока контролирует обе палаты американского парламента, однако как показывают социологические опросы, шансы "слонов" на проигрыш весьма велики.

Демократы уверенно лидируют, в том числе, благодаря критике наиболее непопулярных решений президента, к примеру, отказа от реформы здравоохранения Барака Обамы. Трампу для сохранения шансов республиканцев на победу необходимо предъявить общественности наглядный результат своей деятельности. И если во внутренней политике он, как минимум, может похвастаться снижающимся уровнем безработицы, то на внешнем фронте дела обстоят не так позитивно. Несомненно, есть подвижки по Северной Корее, но, однако, до полноценной денуклериализации полуострова пока еще далеко.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alex Edelman

Другое дело – Украина. Основа для комплексного урегулирования уже имеется – подписанные еще в 2015 году минские соглашения, от которых ни одна из сторон конфликта отказываться не собирается. А раз так, то осталось лишь запустить механизм реализации достигнутых несколько лет назад договоренностей.

Пришли ли стороны к компромиссу относительно того, как и на каких условиях запускать этот процесс? Думается, что да. По крайней мере, если бы у Москвы и Вашингтона не было бы контуров предстоящего урегулирования, то для чего тогда понадобилась встреча Путина и Трампа. Посмотреть друг на друга, да перекинуться парочкой общих фраз? Возможности для обмена любезностями были у двух лидеров в прошлом году. Теперь же встреча ради встречи не имеет никакого смысла.

Переговоры с глазу на глаз нужны лишь для одного – фиксации достигнутых договоренностей. Глядя на происходящее вокруг и на Украине события, думается, что по крайней мере по общим вопросам стороны достигли долгожданного компромисса, ну или очень близки к этому.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Steffen Kugler

Чтобы представлять себе примерные итоги будущей Большой сделки по Украине, вспомним о пунктах минских соглашений. Политическая их часть предусматривает конституционную реформу на Украине и децентрализацию государства, уход от унитарной модели в сторону федеративной с предоставлением большей самостоятельности регионам. Один из ключевых пунктов соглашений – фактическое предоставление автономии Донецкой и Луганской республикам при их формальном нахождении в составе украинского государства.

Кроме того, Киев должен будет восстановить все экономические связи с ДНР и ЛНР, в том числе восстановить выплату пенсий и социальных пособий. При этом у республик Донбасса будут собственные отряды народной милиции, по сути – те же вооруженные силы, просто под другой вывеской. И все это при резко усилившихся за последние годы экономических связях с Россией. Помимо прочего, децентрализация непременно запустит процесс усиления пророссийски настроенных сил в юго-восточных регионах Украины, где несмотря на старания нынешних властей страны большинство населения по-прежнему говорит на русском и считает Россию другом, а не "агрессором".

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Таким образом, пользу от реализации Большой сделки на украинском направлении получат и Москва, и Вашингтон. Кремль сможет начать процесс переформатирования Незалежной из недружественного и внутренне нестабильного государства в нейтральную децентрализованную полу-федерацию, значительная часть регионов которой будет нацелена на углубление связей с Россией. Будет снята угроза вхождения Украины в НАТО и размещения военной инфраструктуры альянса у наших юго-западных рубежей.

Белый дом также сможет записать украинскую сделку в свой актив. Нынешнее руководство Незалежной является балластом для Белого дома, пожирающим миллиарды долларов. Из-за тотальной коррупции в элитных кругах страны многие выделенные Украине средства осели в карманах местных чиновников. В связи с этим эксперты все чаще говорят о скором и неминуемом аудите расходов выделенных Киеву средств и пересмотре программ финансовой помощи Украине. Такой шаг вполне укладывается в стремление Трампа снизить расходы Вашингтона на внешнеполитическом фронте, о чем он неоднократно говорил еще в ходе предвыборной кампании, заработав на этом немалое число симпатий со стороны избирателей.

Кроме того, заключение Большой сделки по Украине даст нынешнему главе Белого дома основания утверждать, что в отличие от своего предшественника, он смог найти общий язык с президентом России. А это значит, что в глазах избирателей Трамп предстанет в образе сильного лидера и успешного переговорщика, который решает те проблемы, которые так и не смогла решить прошлая администрация во главе с демократами.

Автор: Иван Поляков18 июня 2018, 21:05

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