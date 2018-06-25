Трамп закинул удочку для встречи с Путиным

Предстоящие переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном определят повестку встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил политолог, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Переговоры Лаврова и Болтона запланированы на среду, 27 июня. Встреча состоится в Москве, после посещения американским чиновником Лондона и Рима. В министерстве иностранных дел России уже подтвердили эту информацию.

По мнению Рогулева, это будет пробная встреча, которая определит формат переговоров "в верхах". Политолог отметил, что пока неизвестно о конкретных темах, которые будут обсуждаться Болтоном и Лавровым. "Даже в последнем интервью Помпео (руководитель госдепа США Майкл Помпео. – Прим.Ред.) ничего о повестке дня не говорил", – цитирует эксперта НСН.

Он предположил, что советник главы Белого дома привезет предложения от Дональда Трампа. Вместе с тем эксперт напомнил, что сам Болтон выступает по отношению к Москве с довольно критических позиций. "Это пробный визит", – подчеркнул Рогулев, добавив, что от него будет зависеть, состоится ли встреча двух лидеров.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщит информацию о предстоящей встрече "по мере готовности". Между тем по версии ряда европейских СМИ переговоры двух лидеров могут состояться 15 июля в Вене.

Сам глава Белого дома в ходе недавнего саммита "Большой семерки" в начале июня заявил, что хочет наладить отношения с Россией. При этом он выразил уверенность, что Москва предпочла бы иметь дело с его соперницей на выборах, кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.