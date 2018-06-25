Трамп закинул удочку для встречи с Путиным
Переговоры Лаврова и Болтона запланированы на среду, 27 июня. Встреча состоится в Москве, после посещения американским чиновником Лондона и Рима. В министерстве иностранных дел России уже подтвердили эту информацию.
По мнению Рогулева, это будет пробная встреча, которая определит формат переговоров "в верхах". Политолог отметил, что пока неизвестно о конкретных темах, которые будут обсуждаться Болтоном и Лавровым. "Даже в последнем интервью Помпео (руководитель госдепа США Майкл Помпео. – Прим.Ред.) ничего о повестке дня не говорил", – цитирует эксперта НСН.
Он предположил, что советник главы Белого дома привезет предложения от Дональда Трампа. Вместе с тем эксперт напомнил, что сам Болтон выступает по отношению к Москве с довольно критических позиций. "Это пробный визит", – подчеркнул Рогулев, добавив, что от него будет зависеть, состоится ли встреча двух лидеров.
СМИ: Путин и Трамп готовятся к встрече в Вене https://t.co/2oza4yI1fR pic.twitter.com/yKJNMZzFDe— Ruposters (@Ruposters) 24 июня 2018 г.
Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщит информацию о предстоящей встрече "по мере готовности". Между тем по версии ряда европейских СМИ переговоры двух лидеров могут состояться 15 июля в Вене.
Сам глава Белого дома в ходе недавнего саммита "Большой семерки" в начале июня заявил, что хочет наладить отношения с Россией. При этом он выразил уверенность, что Москва предпочла бы иметь дело с его соперницей на выборах, кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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