Путин поставил на место дерзкого посланца Трампа
"С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме", – начал Путин. Президент напомнил помощнику Трампа Джону Болтону, что неоднократно высказывался подобным образом. По словам российского лидера, возникшее напряжение в значительной степени является результатом острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах.
Кроме того, Путин выразил надежду на то, что визит Болтона в Москву станет шагом к исправлению отношений с Вашингтоном, передает ТАСС. "Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к конфронтации. Также Путин предложил в ходе переговоров обсудить, что стороны могли бы сделать для восстановления "полноформатных отношений на основе равенства и уважения интересов друг друга", пишет Ura.ru.
Напомним, что Джон Болтон крайне резко высказывался в адрес России. По его словам, Кремлю нужно "причинить боль", чтобы с ним "справиться".
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает обсудить с советником Трампа печальное состояние, в котором пребывают двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. При этом американский лидер выразил надежду, что вскоре сможет лично встретиться с Путиным.
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