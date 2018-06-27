Путин поставил на место дерзкого посланца Трампа

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности объяснил, почему отношения Москвы и Вашингтона не в лучшей форме. Он напомнил американскому чиновнику, что все это – результат внутриполитической борьбы в США.

"С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме", – начал Путин. Президент напомнил помощнику Трампа Джону Болтону, что неоднократно высказывался подобным образом. По словам российского лидера, возникшее напряжение в значительной степени является результатом острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах.

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что визит Болтона в Москву станет шагом к исправлению отношений с Вашингтоном, передает ТАСС. "Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к конфронтации. Также Путин предложил в ходе переговоров обсудить, что стороны могли бы сделать для восстановления "полноформатных отношений на основе равенства и уважения интересов друг друга", пишет Ura.ru.

Напомним, что Джон Болтон крайне резко высказывался в адрес России. По его словам, Кремлю нужно "причинить боль", чтобы с ним "справиться".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает обсудить с советником Трампа печальное состояние, в котором пребывают двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. При этом американский лидер выразил надежду, что вскоре сможет лично встретиться с Путиным.