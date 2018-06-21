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Политика

Порошенко уговорил Литву нагадить России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. Стороны пришли к общей позиции по неприемлемости строительства "Северного потока – 2".
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Порошенко выразил Линкявичусу благодарность за то, что Литва поддерживает санкционное давление на Россию. Киев считает, что это способствует "достижению мира в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины".

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Основной темой переговоров стала ситуация с урегулированием конфликта в Незалежной. В частности, обсуждались планы по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе, передает РИА ФАН.

"В рамках обсуждения ситуации в Донбассе стороны рассмотрели модальности размещения там соответствующей миротворческой миссии ООН", – рассказали в администрации президента. Украинская сторона уточнила, что была обговорена возможность получения помощи Литвы и других стран – членов ЕС для поддержки жителей Донбасса.

Кроме того, Порошенко заявил, что признателен Литве за поддержку евроинтеграции Украины. После этого стороны обсудили меры противодействия строительству газопровода "Северный поток – 2".

Ранее Порошенко анонсировал создание в Европейском союзе группы по пресечению реализации масштабного проекта России "Северный поток – 2", который по подсчетам Киева, лишит его транзитных денег. На Украине считают, что убыток составит порядка трех миллиардов долларов в год.

Автор: Михаил Вштанов21 июня 2018, 09:11

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