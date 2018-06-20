На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
Депутата Игоря Попова, который сделал сенсационное заявление, не смутил тот факт, что Хмельницкий жил в XVII веке. Очевидно, что гетман Войска Запорожского с Путиным знаком не был. Пост украинского политика в Facebook похож на неудачную шутку. Однако Попов и не думал шутить.
Он на полном серьезе объяснил, что вторую часть из названия города надо убрать, так как "Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина". Парламентарий убежден, что упоминание Хмельницкого исключат и из прочих источников.
Стоит отметить, что в комментариях под провокационным постом разгорелась целая дискуссия. Пользователи Сети до сих пор пытаются выяснить, был ли патриотом Хмельницкий и любил ли он Украину так, как ее любит Порошенко. При этом с автором поста согласились не все.
"Игорь, не пиши исторических глупостей. У нас есть город Хмельницкий, а исторический город Переяслав знаменит еще с княжеских времен! А потом политбюро ЦК КПСС по случаю юбилея Переяславской рады переименовало этот город и переписало нашу историю", – отметил экс-вице-спикер Рады Николай Томенко.
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