Москва прощается со Станиславом Говорухиным

Прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Церемония началась рано утром. Одними из первых отдать последний долг мэтру российского кино пришли первые лица страны, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти, другие федеральные и региональные политики.



Одним из первых проститься с режиссером приехал глава государства Владимир Путин. В знак уважения и памяти президент возложил букет цветов к гробу, после чего сказал слова соболезнования родным режиссера, в то числе, его вдове Галине Говорухиной.



После церемонии прощания глава государства поделился с журналистами своими воспоминаниями о мэтре. По словам Путина, Станислав Говорухин был человеком, "которого знают и любят миллионы наших граждан".

"Когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых актеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал, - отметил российский лидер. – А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную паузу".





Проститься со Станиславом Говорухиным пришел и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он ранее рассказал о том, что режиссер до последнего дня боролся с болезнью.

Говорухин, по словам председателя нижней палаты парламента, "был признанным авторитетом не только в профессиональной среде, но и в политике, его отличало внимание к людям, желание добиться справедливости". "Все, чему посвятил себя Станислав Сергеевич, ему блестяще удалось", – заключил Володин.

Своим долгом проситься с режиссером посчитали многие депутаты Госдумы, в том числе, первый вице-спикер Александр Жуков, зампред Ольга Тимофеева, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и его заместитель Андрей Исаев и другие коллеги Говорухина по нижней палате парламента.





Также на церемонию прощания пришли руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров, глава Минкультуры Владимир Мединский, известные артисты и музыканты. Напомним, Станислав Говорухин умер 14 июня на 83-м году жизни. Мэтр российского кинематографа будет похоронен на Новодевичьем кладбище.