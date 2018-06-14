Душащий Крым Эрдоган сделал Путину странное предложение
Эрдоган похвастался тем, что наша страна предоставила Анкаре выгодный кредит на приобретение комплексов С-400. В дальнейшем эти системы будут производиться в сотрудничестве с Турцией.
Президент Турции также рассказал, что предложил России совместное производство С-500, передает РИА ФАН. И это несмотря на то, что при каждом удобном случае Эрдоган не упускает возможности покритиковать Кремль за вхождение Крыма в состав России.
Кроме того, турецкий лидер ответил на критику со стороны США и НАТО по поводу договоренностей между Москвой и Анкарой о поставках С-400. "Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять", – цитирует Эрдогана Anadolu. Он подчеркнул, что у турецкой промышленности есть свои потребности, которые страна будет стремиться удовлетворить.
#Россия начала производство С-400 для Турции https://t.co/GrKERWNGNV #Турция #С400 pic.twitter.com/WFQ26PdEI9— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 25 апреля 2018 г.
Примечательно, что политик не уточнил, когда именно между ним и Владимиром Путиным состоялся этот разговор. Не сообщил Эрдоган и о том, как президент России отреагировал на его предложение, пишет Ura.ru.
Напомним, что Москва и Анкара подписали кредитное соглашение по С-400 в декабре 2017 года. Цена вопроса – 2,5 миллиарда долларов за две батареи этих комплексов. В Вашингтоне действия президента Турции раскритиковали, а многие западные эксперты обвинили Анкару в отходе от союзнических отношений с НАТО.
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