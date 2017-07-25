Нервничающие из-за С-400 США удивили Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Политик отметил, что его страна имеет на это право.

Недоумение по этому вопросу Эрдоган выразил 24 июля в аэропорту Анкары, завершив турне по странам Персидского залива. Также он удивился, почему США переживают только из-за зениток.

"Чем они обеспокоены? Каждая страна имеет право принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности", – цитирует турецкого лидера ТАСС.

"По поводу использования другого оружия они не проявляют обеспокоенности, а в случае с системами С-400 проявляют", – констатировал Эрдоган. Он заверил, что причин для переживаний быть не может, и подтвердил, что переговоры практически завершились.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд выступил на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо). Он заявил, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Анкары систем С-400 у Москвы.

Напомним, что помощник президента России по вопросам военно– технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил о согласовании контракта с Турцией. С-400 "Триумф" – ЗРС большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Создана для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, но может применяться против наземных объектов.