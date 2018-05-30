"Печальная мода": Лавров отверг глупые обвинения в убийстве Бабченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Украины в причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. По словам главы внешнеполитического ведомства, такие заявления из соседнего государства уже стали "печальной модой".





"Расследование еще не начиналось, но сейчас, наверное, начнется", – сказал Лавров в ходе своего выступления на Примаковских чтениях. По его словам, тенденция, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, очень печальна. Министр обратил внимание на то, что те, кто эту тенденцию подхватывают, пользуются полной безнаказанностью со стороны Запада.

Ранее премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко. По его словам, журналист был "настоящим другом Украины", а Москва якобы не могла смириться с его "честностью и принципиальностью".

На обвинения главы украинского кабмина ответили и в Совете Федерации. По словам члена комитета по международным делам верхней палаты парламента Сергея Цекова, подобные заявления – стандартная практика для нынешних властей соседней страны. "Если происходит резонансное преступление на ее территории – сразу, без всякого предварительного расследования обвиняют в этом Россию", – цитирует сенатора RT. Обвинения в адрес России законодатель назвал голословными.



В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что убийство Бабченко начинают использовать для ведения антироссийской пропаганды. По его словам, презумпцию невиновности никто не отменял. "В этом и подобных случаях прозападные СМИ, включая прозападных киевских политиков, ведут себя нецивилизованно", – сказал парламентарий в эфире НСН.





Напомним, журналист Аркадий Бабченко погиб в Киеве вечером 29 мая. По некоторым сведениям, убийца поджидал Бабченко в подъезде его дома. Журналист получил несколько пуль в спину. Предположительно, он скончался на месте. По другим данным, Бабченко умер по дороге в больницу. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, основная версия преступления – профессиональная деятельность Бабченко.