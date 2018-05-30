Убийство предателя Бабченко стало трагедией для Украины

Наказания всех причастных к смерти Аркадия Бабченко потребовала от украинских властей бывший премьер страны Юлия Тимошенко. Убийство журналиста она назвала трагедией для всей Украины.

Продолжение: От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко

На Украине не впервые убивают журналистов, критикующих российскую власть, заявила лидер партии "Батькивщина". Юлия Тимошенко требует, чтобы власти не просто взяли дело на контроль, но довели его до конца.

"Эти люди приехали на Украину, надеясь найти защиту. Защиту своего права на свободу и права на жизнь. Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление!" – написала Тимошенко в Facebook.

"Это трагедия. Трагедия для всей Украины. Наша общая задача – сделать все, чтобы такого больше не было", – заключила экс-премьер.

Обвинить Россию в убийстве Бабченко поспешили сразу после известия о его смерти нынешний премьер Украины с главой МИДа. Владимир Гройсман назвал Аркадия Бабченко настоящим другом Украины, который рассказывал миру правду. Премьер заявил, что "российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".

Павел Климкин, как ему и положено, был более дипломатичен: он признал, что рано говорить о том, кто стоит за убийством Бабченко. И тут же добавил, что "Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации Украины", пишут "Известия".

#Лукашевич: Решительно осуждаем продолжающиеся преследования и насилие в отношении представителей СМИ на Украине. Сегодня в Киеве убит российский журналист А. #Бабченко. Быть журналистом на Украине крайне опасно pic.twitter.com/ACYOVSPO7s — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 29 мая 2018 г.

Напомним, что постпред России при ООН Василий Небензя, как только появились сообщения о смерти Бабченко, заявил: украинские власти обязательно обвинят в убийстве Россию. Небензя подчеркнул, что на Украине продолжают убивать независимых и оппозиционных журналистов – и ни одно из этих преступлений не было до конца расследовано.