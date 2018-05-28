Проворовавшегося Порошенко отправляют в тюрьму
В своем блоге он заявил, что близкие к Порошенко политологи начали распространять сигнал, что он может предложить изменения в Конституцию. В соответствии с ними, глава государства передает большую часть своих полномочий парламенту.
По словам Портнова, за семь месяцев, оставшихся до начала предвыборной кампании, подобные манипуляции Порошенко уже не помогут. Он отметил, что такую реформу будет реализовывать другой лидер. "А этому президенту уже не надо придумывать схемы сохранения власти. Сейчас ему пора готовиться только к дембелю и тюрьме", – подытожил юрист.
Напомним, что положение украинского лидера резко осложнилось, когда его делами заинтересовалась финансовая разведка США. Как отметил журналист Александр Дубинский в эфире одного из украинских телеканалов, американские власти проверяют Порошенко, чей бизнес связан в том числе с Россией.
Дубинский заявил, что располагает информацией о том, что до конца этого года Соединенные Штаты составят санкционный список с участием украинского лидера и его окружения. В перечне могут оказаться фигуранты коррупционных сделок, которые попали в поле зрения американской финансовой разведки.
Статья в Вашингтон Таймс "Коррупция на Украине гораздо глубже, чем многие знают". И вот что странно - проиллюстрирована она фотографией Порошенко, а вовсе не Путина. pic.twitter.com/RKl2ADUSXD— Голос Мордора (@spacelordrock) 28 ноября 2017 г.
Разговоры о коррупции Порошенко ходят на Западе давно. К примеру, немецкое издание Deutschlandfunk, ссылаясь на данные харьковских активистов, писало о схемах президента, с помощью которых он зарабатывает огромные суммы на войне в Донбассе.
Так, один из последних скандалов был связан с перепродажей горюче-смазочных материалов, которая велась, предположительно, по линии украинского Минобороны. Окружение украинского лидера названо непосредственным выгодополучателем от подобных серых схем.
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