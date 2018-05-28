Проворовавшегося Порошенко отправляют в тюрьму

До очередных выборов президента Украины осталось меньше года. Лидер страны Петр Порошенко, очевидно, надеется переизбраться на второй срок. Однако рейтинги главы Незалежной слишком низкие, и воплотить в жизнь его планы не помогут даже манипуляции, затеянные политтехнологами. Об этом заявил украинский юрист Андрей Портнов.

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