Хамка Мэй оправдалась за нелепый удар по Сирии

Премьер-министр Великобритании оправдалась перед парламентом за нанесение удара по Сирии. Глава кабинета министров Соединенного Королевства заявила, что Лондон не ставил перед собой цели угодить Вашингтону.

"Мы не следовали указке США, а защищали национальные интересы", – заявила она. Как именно национальным интересам Великобритании отвечают бомбардировки суверенного государства, госпожа Мэй не уточнила.

Действия британского премьера не были согласованы с законодателями. На это Мэй ответила, что не советовалась с парламентариями из-за необходимости быстрого принятия решения. По ее словам, кабинет министров имеет право поступать так, как считает нужным, а уже после этого обращаться за консультациями к законодательному органу.

Между тем в парламенте без восторга отнеслись к военной авантюре премьера, отметившейся агрессивными и откровенно хамскими выпадами в адрес не только Сирии, но и России. Глава оппозиции депутатского корпуса, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин подверг резкой критике решение Мэй бомбить арабскую республику. Он потребовал доказать юридическую обоснованность такого шага, а также отметил, что премьер-министр должна отчитываться за свои действия перед британским парламентом, а не перед союзниками – США и Францией.

Ранее Мэй назвала атаку на Сирию безальтернативной. В сообщении на сайте британского кабмина говорилось, что Лондон решился на удар по арабской республике из-за позиции России, которая в Совбезе ООН наложила вето на западный проект резолюции, который якобы помог бы добиться объективного расследования предполагаемой химической атаки.





В минувшую субботу США, Франция и Великобритания атаковали объекты в Дамаске и Хомсе, которые, как утверждают союзники, имели отношение к сирийской химической программе. Со стороны Соединенного Королевства в атаке участвовали четыре истребителя "Торнадо". По данным Минобороны России, всего было выпущено 103 ракеты – большую их часть сбили силы ПВО арабской республики.

Поводом для агрессии стало происшествие 7 апреля в Думе – сирийские войска якобы применили химическое оружие против повстанцев. Эти сведения распространили организации, которые Минобороны России не признает в качестве достоверных источников. Центр по примирению враждующих сторон провел собственное расследование в Думе, но не обнаружил следов применения химического оружия.