Российские дипломаты показали спину хамке Мэй

Высылаемые Великобританией российские дипломаты покинули здание посольства в Лондоне. Колонна из более чем десятка машин направилась в аэропорт столицы Туманного Альбиона.

Проводить коллег вышли все сотрудники нашего дипломатического представительства в британской столице. По словам посла России в Лондоне Александра Яковенко, он лично отправится в аэропорт, чтобы попрощаться с возвращающимися в Москву работниками диппредставительства.

Стоит отметить, что покидают британскую столицу не только сами работники посольства, но и члены их семей. Всего – 80 человек. Среди уезжающих есть и дети.

Высылку наших дипломатов Великобритания инициировала на фоне дела об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были обнаружены в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Как утверждают правоохранительные органы Великобритании, их отравили нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение, что это был "Новичок".

�� ЭКСКЛЮЗИВ. Российские дипломаты покидают Великобританию. Секретные кадры. (СМОТРЕТЬ СО ЗВУКОМ) pic.twitter.com/vYpulFBsnf — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 20 марта 2018 г.

В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, сделала грубый выпад в адрес главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, заявив, что он "недостоин занимаемого им поста". Кроме того, глава кабмина объявила о высылке из Великобритании 23 наших дипломатов.

Москва ответила симметрично. Персонами нон грата были объявлены 23 сотрудника британского посольства. Также российский МИД отозвал согласие на открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.

Что касается "Новичка", то Министерство иностранных России выступило с опровержением, что разработка этого отравляющего вещества когда-либо велась в нашей стране. Позднее представитель Москвы в Организации по запрещению химоружия (ОХЗО) Александр Шульгин заявил, что подобные программы существовали в США и Великобритании.