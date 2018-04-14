Запад вероломно напал на Сирию

Ситуация в Сирии Обвал рубля Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
партнеры
Суббота 14 апреля
Лента новостей
22:17
Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
21:52
Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
21:40
Красавица Навка заработала в разы больше мужа
21:15
Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
21:03
Хам Порошенко решился "тыкать" Путину
20:43
В Мюнхене схватили пожилую россиянку на инвалидной коляске
20:38
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
20:28
Спасение пассажира московского метро попало на видео
20:06
Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева
19:52
Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
19:39
В Калининградской области за вырубку леса задержали полицейского
19:27
В аварии под Вологдой погибли семь человек
19:06
Волочкова показала грудь униженному Кизякову
18:59
Раскрыт коварный план США в Сирии
18:37
Жители Подмосковья испугались пожара в ТЦ (видео)
18:10
США получат по заслугам за антироссийские санкции
18:04
Россиян тошнит от лобызаний Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
18:00
США после оплеухи от России заговорили об отмене санкций
17:57
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
17:56
Известный актер разбился в жуткой аварии
17:29
Агрессивный Трамп загнал США в тупик
17:02
Одолеваемый болезнями Корчевников внезапно пропал
16:57
В "ЕР" начались дебаты участников внутрипартийных праймериз
16:52
Бузова пережила жестокое унижение
16:49
Американские лекарства останутся в российских аптеках
16:38
Совет на выходные
16:28
Викторию Лопыреву вывели на чистую воду
16:12
Втянутый в грязный скандал Галкин вышел из себя
16:10
Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
16:08
Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко
15:40
Студент МГИМО выбросил однокурсницу с четвертого этажа (видео)
15:18
Трамп взял за горло нечистого на руку Порошенко
15:13
Странному Дюжеву предрекли забвение после скандала
14:58
Инфекция Табакова убивает Миткову
14:53
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
14:52
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
14:43
Народ взвыл от "ребенка" Дианы Шурыгиной
14:16
Как Россия ответит на хамское поведение США
14:14
Тарасова – рыдающему Ягудину: Мы оказались в тяжелой ситуации
14:11
В России могут запретить iPhone
13:57
Лавров врезал воинствующему Трампу
13:54
Убитая горем Поплавская сделала важное заявление
13:50
Сильно похудевшая Чехова восхитила поклонников
13:33
Названа безопасная доза алкоголя
13:25
Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме
12:57
Карибское гражданство: Сент-Китс и Невис открыл новый фонд со сниженным взносом
12:50
Где талия: у Барановской заподозрили беременность
12:50
Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой
12:38
Главные скидки апреля в интернет-магазинах
12:36
Раскрыта неожиданная причина ранней смерти
12:30
Главные события Москвы с 13 по 19 апреля
12:27
Самодур Трамп влюблен в Путина
12:24
Биткоин резко подскочил в цене
12:19
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
11:58
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
11:47
К чему снится платье
11:45
У Стриженовой родился сын
11:34
В России заблокировали Telegram
11:20
Такшина о воссоединении с Антипенко: Мы снова семья
11:18
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
10:52
Водяновой сообщили о смерти особенной сестры
10:42
Ее держат насильно: сестра откровенно о пленнице Скрипаль
10:38
Доход от криптовалют обложат налогом
10:08
Московская кредитная организация лишилась лицензии
10:02
Ведущую Первого канала пристыдили за "голое" фото в поле
09:53
Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи
09:47
В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада
09:33
Модель изменила цвет глаз и потеряла зрение
09:25
Захарову возмутила абсурдная идея выгнать Россию из Совбеза
09:12
ЦБ лишил лицензии Конфидэнс Банк
09:00
Порошенко ударил Путина по самому больному
08:54
Застрявший в заднем проходе москвича пульт озадачил медиков
08:46
Полураздетая Вера Брежнева опозорилась на концерте
08:35
В Балтийском море упал вертолет
08:33
Известный актер внезапно умер в 35 лет
08:21
Скрипаль впала в истерику из-за пропавшего жениха
08:13
У Трампа нашли внебрачного ребенка от домработницы
08:12
В Подмосковье обрушилась стена общежития
08:00
Ситуация в Сирии. Online
22:12
Малахова распяли за вакханалию с мертвецами
22:10
В Барселоне грузовик влетел в толпу пешеходов
22:01
Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го
21:53
Американцев поймали на нарушениях в ООН из-за Сирии
21:49
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
21:28
Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии
21:25
Макаревича умоляют лечиться
21:02
Зачем Трамп развязал фейковую войну в Twitter
20:52
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
20:52
Безумные регионы: спецслужбы взяли штурмом ростовский цирк
20:39
Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии
20:16
Почему "ЕР" выступает за открытые праймериз
20:06
Попавший в больницу Панкратов-Черный рассказал о лечении
20:03
Как живет 82-летняя вдова Юрия Гагарина
19:51
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
19:42
"Единая Россия" проведет конференцию по обновлению
19:36
После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
19:29
Пожар у московского кинотеатра попал на видео
19:14
Полиция подбирает кару "мажору в переходе"
19:04
Больная раком певица спела на модном показе
18:57
США вынесли суровый приговор Сирии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Общество

Запад вероломно напал на Сирию

Фото: wikipedia.org
Коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесли совместный ракетный удар по Сирии. Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке арабской республики несколькими часами ранее. По словам президента Соединенных Штатов, удар нанесен в ответ на применение правительственными войсками химоружия в Восточной Гуте. При этом, Трамп назвал Башара Асада "монстром"
прочитано 938 раз

По словам Трампа задач военной операции в Сирии – не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения. К настоящему моменту совместный налет войск западной коалиции завершился. По словам главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.

ПО ТЕМЕ

Раскрыт коварный план США в Сирии

Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко

Американцев поймали на нарушениях в ООН из-за Сирии

 Трамп начал бомбить Сирию

Сюжеты Трамп начал бомбить Сирию

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

По словам Трампа задача военной операции в Сирии – не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения. К настоящему моменту совместный налет войск западной коалиции завершился. По словам главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже прокомментировала начало военной операции против Сирии. Она возложила ответственность за развязывание боевых действий, в том числе, на западные СМИ и подчеркнула, что "надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу".

Посол России в США Анатолий Антонов завил, что действия Запада в Сирии не останутся без ответа. По его словам, несмотря ни на что, наихудшие наши опасения оправдались, и "наши предостережения не услышали".

"Реализуется заранее запланированный сценарий. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже, – подчеркнул он. – США не имеют морального права, как обладатели самого большого арсенала химического оружия, обвинять другие страны".

По данным Пентагона, у запущенных ракет было две цели: научно исследовательский центр в районе Дамаска и склад для хранения химических веществ недалеко от Хомса. Отметим, что представители западной коалиции не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах.Вооруженные силы США, Великобритании и Франции атаковали сирийские объекты в четыре часа утра по Москве.

Автор: Дмитрий Куклин14 апреля 2018, 06:33

комментарии

Политика

Хам Порошенко решился "тыкать" Путину
Раскрыт коварный план США в Сирии
США после оплеухи от России заговорили об отмене санкций
Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста
Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева
Волочкова показала грудь униженному Кизякову

Проишествия

Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Гороскоп

Закрутившей роман Максаковой грозит опасность

Жизнь оперной дивы насыщена событиями
Шоу-бизнес

Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи

Известный шоумен дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Водяновой сообщили о смерти особенной сестры

У девушки глубокий аутизм и ДЦП
Шоу-бизнес

Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме

Актер не имеет ничего против однополых отношений

Гороскоп

Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
Есть только один способ спасти рыжего "Иванушку"
Совет на выходные
Самодур Трамп влюблен в Путина

Фоторепортажи

Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
50-летний Киркоров нарядился в розочки

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru