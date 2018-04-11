Обезумевший Трамп пригрозил ракетами Путину

Президент США Дональд Трамп пустился во все тяжкие. Глава Белого дома объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. "Готовься, Россия", – написал американский лидер на своей странице в одной из соцсетей.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят", – заявил Трамп. По его словам, ракеты будут "хорошими, новыми и умными". Он еще раз назвал сирийского лидера Башара Асада животным и заявил, что Россия не должна его поддерживать.

Очевидно, что месседж главы Белого дома направлен прежде всего российскому руководству. Как союзник Москва будет обязана защитить Дамаск. Россия неоднократно предупреждала Вашингтон, в том числе на уровне ООН, что удар по арабской республике приведет к тяжелым последствиям.



Посол России в Ливане Александр Засыпкин в среду, 11 апреля, заявил, что наши средства противовоздушной обороны, размещенные в арабской республике, будут сбивать американские ракеты. Кроме того, Москва оставляет за собой право нанести удары по их носителям, в том числе кораблям группировки ВМС США в Восточном Средиземноморье.

Агрессивный выпад американского лидера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. Она напомнила, что Дамаск несколько лет борется с международным терроризмом.

"А инспекторов ОЗХО (Организации по запрещению химоружия. – Прим. ред.) предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет..." – написала дипломат на своей странице в Facebook.





Напомним, в минувшую субботу Соединенные Штаты обвинили сирийское правительство в химической атаке в Думе, пригороде Дамаска. Госдепартамент США возложил ответственность за случившееся на Россию, которая якобы потворствует "агрессивному сирийскому режиму". Москва обвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.

Эксперты уверены: в случае удара по арабской республике Россия будет вынуждена ответить. По словам директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, американцы готовятся атаковать сирийскую столицу, в том числе объекты расположения элитных частей сирийской армии.