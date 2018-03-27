Лавров ответил на хамский выпад Запада
По его словам, Москва не будет молча терпеть действия зарубежных государств в отношении сотрудников МИД России. "Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать", – сказал Лавров.
Он прямо указал на ответственность Соединенных Штатов за происходящее. "Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа", – отметил министр, подчеркнув, что шантаж – это главный инструмент Вашингтона в его международной политике.
Напомним, 26 марта ряд западных стран в знак солидарности с Великобританией и ее позицией по делу об отравлении бывшего сотрудника главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля объявили о высылке сотрудников российских дипломатических миссий. На такой шаг пошли США, Канада, Франция, Германия, Польша и некоторые другие страны.
Особое рвение проявили в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп объявил о высылке 48 сотрудников дипломатической миссии России в своей стране, а также 12 сотрудников миссии ООН.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Правоохранительные органы предположили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое якобы разрабатывалось в СССР.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй практически сразу обвинила в случившемся Россию. В своем выступлении перед парламентом Соединенного Королевства она объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британского внешнеполитического ведомства.
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