Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Макрон и Меркель угрожают Путину из-за предателя Скрипаля

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Thierry Roge
Франция и Германия грозят России из-за дела отравленного в Британии шпиона Скрипаля. Президент Макрон и канцлер Меркель объявили о подготовке неких решительных мер по отношению к Москве, но суть не раскрыли.

Продолжение: Изоляция или война: чем закончится для России скандал со Скрипалем

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Фрау Меркель сказала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран Евросоюза доказательства того, что Россия причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Заявление прозвучало на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

"Тереза Мэй представила нам определенные доказательства", – сказала германский канцлер, но отказалась рассказать, что это за доказательства. Теперь Германия и Франция намерены приготовить для России скоординированный и решительный ответ, продолжила Меркель.

Вторил ей и Макрон: он расценил отравление Скрипаля как удар по суверенитету европейских стран. И также заявил о необходимости принятия мер против России. О том, какими они будут, никто из политиков не сказал.

"Мы рассматриваем нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со стороны ЕС и его членов", – отметил французский президент.

Все точки над i расставил глава Евросовета Дональд Туск. Он заявил, что хотя страны Евросоюза и проявили солидарность с Великобританией, но говорить о возможных дальнейших мерах ЕС в связи с делом Скрипаля пока рано – нужно дождаться результатов расследования, сообщает "Интерфакс".

Сегодня, 23 марта, Евросоюз отозвал для консультаций своего посла из Москвы, а президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти страны могут выслать сотрудников российских ведомств, заподозренных в разведывательной деятельности.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР.

В тот же день власти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены в реанимацию в критическом состоянии. Накануне, 22 марта, представители клиники, где находятся Скрипаль его дочь, сообщили, что пациенты по-прежнему без сознания, и озвучили неблагоприятный для них прогноз. Возможно, что отравление привело к серьезному поражению головного мозга. При этом фотографий и видеокадров отравленных Скрипаля и его дочери властями Британии до сих пор не предоставлено.

Автор: Александр Комаров23 марта 2018, 18:55

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