Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве

Дипломаты, объявленные в России персонами нон грата, отправились на Туманный Альбион. Кортеж из трех микроавтобусов выехал с территории посольства Великобритании в Москве.

Российскую столицу покинули 23 британских дипломата с семьями. Это ответ Москвы на недружественные шаги Лондона. 20 марта из британской столицы выехали столько же сотрудников российской дипмиссии. Их выслали из страны после раздутого британцами скандала вокруг дела Скрипаля, напоминает РИА Новости.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили возле одного из торговых центров без сознания 4 марта. Официальный Лондон уверен, что Скрипаль отравлен веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". В Москве ответили, что проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры.

Тем не менее Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Москва ответила тем же, а заодно закрыла британское консульство в Санкт-Петербурге и Британский совет.

Как писали Dni.Ru, страны ЕС на саммите согласились с Великобританией: "весьма вероятно", что Москва причастна к происшествию в Солсбери. Итоги переговоров лидеров стран Европейского союза озвучил по окончании саммита премьер-министр Швеции. Стефан Левен заявил: принято решение отозвать посла ЕС в России. Неофициально участники встречи сообщили журналистам, что некоторые европейские столицы могут последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов.

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает "дальнейшие меры в отношении России" из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", – сообщила канцлер. Смягчило это заявление уточнение: прежде чем прибегать к таким мерам, Берлин дождется результатов анализа вещества, использованного при нападении в Солсбери.