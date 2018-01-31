Виновата Украина: Вашингтон объяснил постоянные атаки на Россию

Высокопоставленный представитель госдепа США рассказал о ходе работы со странами по всему миру для реализации санкционного закона CAATSA против России. По его словам, Соединенные Штаты достигли в этом "реального успеха".

Дипломат заявил, что США удалось предотвратить сделки других стран с оборонным сектором России на "несколько миллиардов долларов". Он добавил, что Штаты потратили много времени и энергии, "проводя диалог с партнерами, союзниками, с частным сектором и со странами по всему миру", разъясняя тонкости антироссийских санкций. Также странам рассказали и о возможных последствиях их сотрудничества с оборонными предприятиями России, находящимися под санкциями.

"Я могу сказать публично, что результаты нашего диалога по всему миру заключаются в том, что мы смогли предотвратить возможные сделки, которые равняются нескольким миллиардам долларов. И это реальный успех, это реальные деньги и это реальный доход, который не идет Кремлю и России", – цитирует дипломата РИА Новости."Конечная цель – остановить важные доходы, которые поступают российскому правительству", – уточнил он. Также он подчеркнул, что США еще раз хотят напомнить о затратах и враждебной деятельности, особенно в том, что касается Украины". Отметим, отношения нашей страны с Западом ухудшились именно в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Россию обвинили во вмешательстве, введя против нее санкции.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. В частности, документ предусматривал, что к 1 октября Вашингтон должен предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение данного закона началось с 29 января 2018 года.

При этом США нагнетают страсти вокруг так называемого "кремлевского доклада". В Министерстве финансов заявили, что документ все-таки приведет к новым санкциям против России. Однако это произойдет не в ближайшее время, заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. "Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем", – цитирует чиновника РИА ФАН. Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" 30 января. Это перечень из политиков, чиновников и бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.