Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Петра Порошенко ждет незавидная судьба. Вашингтон сделал ставку на "газовую принцессу" Юлию Тимошенко и готовит арест действующего президента Украины.

Штаты без сожаления предадут Порошенко, как много раз до этого сдавали своих ставленников. Такое мнение высказали в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" бывший израильский разведчик Якво Кедми и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Выборы пройдут не на Украине, а в Вашингтоне. Скорее всего, в Вашингтоне придут к выводу, что вместо Порошенко – Тимошенко лучший вариант, менее проблематичный", – предположил Кедми.

Коротченко согласился с коллегой и пошел еще дальше в своих прогнозах. "Порошенко будет задержан при попытке к бегству. Мы еще увидим украинского военного прокурора Матиоса, который будет надевать наручники вместе с оперативной группой патриотов СБУ, выполняя указание Тимошенко о задержании коррупционера Порошенко", – сказал российский эксперт.

По его мнению, на президента повесят всех собак, конфискуют все его деньги и трасты. А народ будет радостно приветствовать на улицах Киева арест Порошенко, резюмировал Коротченко.

В этом прогнозе нет ничего необычного. Несколько месяцев назад с аналогичными предположениями выступил бывший соратник Порошенко, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Он обвинил "шоколадного короля" в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет под суд за свои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.