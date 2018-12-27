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Экономика

Раскрыта тайная связь Порошенко с мировой закулисой

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины неплохо заработал в этом году: только фонд Ротшильдов выплатил ему 20 миллионов долларов дивидендов. На фоне стремительно беднеющего населения, доходы Петра Порошенко возмутили граждан страны. А кто-то даже заподозрил его в связях с тайными обществами, управляющими миром.

Продолжение: Загнанный в угол Порошенко сел в лужу
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Вот уже почти три столетия династия европейских банкиров Ротшильдов   остается мишенью для многочисленных теорий заговоров. К примеру, утверждалось, что эта еврейская семья принадлежит к иллюминатам, контролирует все богатство мира и финансовых учреждений и поощряет войны между государствами. На сегодня общее состояние клана Ротшильдов превышает три триллиона долларов, эта фамилия во всем мире является синонимом богатства.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

И вот теперь выясняется, что президент Украины получил от компании Rothschild Trust около 20 миллионов долларов дивидендов за 2018 год. В управлении этой структуры, зарегистрированной в Швейцарии, находится кондитерская корпорация Roshen.

Это – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания до сих принадлежит Петру Порошенко, хотя, выдвигая свою кандидатуру на пост  президента Украины, он обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив.

Герб Ротшильдов. Фото: commons.wikimedia.org

Правда, надо отдать должное хитрецу Порошенко: Roshen он не продал, но после вступления в должность президента передал управление корпорацией в слепой траст. Наблюдатели оценили уловку: корпорация вроде бы теперь не его, но, на самом деле, ее владельцем остается президент Украины.  

Сейчас продажей корпорации безуспешно занимается инвестиционная компания Rothschild, которая из-за продолжающегося  конфликта в Донбассе не может найти покупателя. Никто из крупных игроков на шоколадно-кондитерском рынке не хочет приобретать рискованный актив.

Фото: www.globallookpress.com

Поражает цинизм Петра Порошенко: в то время, как из Европы в его карман продолжают поступать немалые деньги, население Украины все больше скатывается в нищету. По официальным данным, в стране за чертой бедности живет около трети граждан.

Доход 33,9% украинцев (это около 14 миллионов человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума, сообщает государственная служба статистики Украины. Согласно госбюджету на 2019 год, прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году на Украине с 1 января составит 66 долларов. Для сравнения: в России этот показатель равен почти 300 долларам.

Очевидно, что связь Порошенко с тайной мировой закулисой не прибавляет ему политических очков перед намеченными на март 2019 года президентскими выборами. Его рейтинг сейчас не превышает 10%, в то время, как в лидеры президентской гонки выбилась газовая принцесса Юлия Тимошенко. В спину ей дышит шоумен и артист Владимир Зеленский.

Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"

В такой, заведомо проигрышной ситуации Порошенко остается только придумать новую провокацию в отношении России – послать свои корабли к Крымскому мосту или устроить диверсию на границе. Правда, в таком случае, украинскому президенту нужно будет запастись галстуком для жевания – его будет ждать судьба Михаила Саакашвили.  

Автор: Александр Комаров27 декабря 2018, 22:00
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