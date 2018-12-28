Порошенко поставили фатальный диагноз

Петр Порошенко совершил фатальную ошибку в самом начале своего президентства на Украине. Политик поставил на маргиналов, так и не став лидером для всех украинцев.

Порошенко после избрания на пост главы государства стал работать лишь на часть населения. И это стало его главным промахом.

"Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев, он стал президентом лишь для той части населения, которая была для него главенствующей..." – заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш".

Более того, по словам Добкина, с течением времени электорат Порошенко все больше сокращался. Это объяснялось, в частности, тем, что от Украины оторвались Крым и Донбасс. Однако и на остальной территории страны поддерживающих политику президента остается все меньше.

По словам Добкина, Петра Порошенко критикуют почти все. Украинцы недовольны как невыполненными предвыборными обещаниями, так и снижающимся уровнем жизни. В итоге президент остался с маргиналами, которые заводятся от одного слова "Россия", отметил парламентарий.

Напомним, в конце ноября, после задержания российскими пограничниками кораблей Незалежной рядом с Керченским проливом, по инициативе Порошенко на Украине было введено военное положение. 26 декабря особый режим был отменен – однако в Киеве обещают новые провокации.

Тем временем многие депутаты Верховной рады отмечают, что за месяц не было сделано ничего, что могло бы оправдать необходимость введения Порошенко особого режима. Вдобавок продолжается торговля с Россией – хотя Порошенко едва ли не ежедневно заявляет, что со "страной-агрессором" идет война.