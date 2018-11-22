Украинцы в шоке от наглой выходки пьяного Порошенко

Откровения главы Социалистической партии Украины Ильи Кивы об алкогольных похождениях Петра Порошенко во время Майдана взбудоражили народ. Разъяренные пользователи соцсетей не отказали себе в удовольствии крепко приложить лидера Незалежной, приятельствующего с зеленым змием.



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