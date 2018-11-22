Украинцы в шоке от наглой выходки пьяного Порошенко
Одни комментаторы отметили, что так же Петр Порошенко управляет страной. Другие добавили, что ничего удивительного в пьяных похождениях украинского лидера нет – с алкоголем он, как известно, на короткой ноге.
Нашлись и те, кто к словам Кивы отнесся скептически. "Что ни политик на Украине, то сказочник. Когда в Киеве были 40-градусные морозы?" – спросил один из пользователей. Он предположил, что глава Социалистической партии перепутал мороз с одним известным горячительным напитком.
Кто-то подчеркнул, что на трезвую голову произошедшее на майдане Незалежности было не осуществить. А раз так – нечего удивляться, что в штабе протестовавших коньяк лился рекой.
АВАК VS ПОП?— Boris Borisenko (@BorisBorisenko5) 22 ноября 2018 г.
КИВА РАССКАЗАЛ,КАК КЛИЧКО+ПОРОШЕНКО БУХАЛИ НА МАЙДАНЕ И ЗАКУСЫВАЛИ ИКРОЙ (NEWSONE)
"Я случайно зашел на 2этаж в ДомеПрофсоюзов
Запах алкоголя,воздух пропитан коньяком,икрой,Пьяные Лица
Ходил пьяный Порошенко,видел бухого Кличко
Это был штаб Майдана Недалеко от Сцены" pic.twitter.com/PyDsSMToXV
Ранее лидер Социалистической партии и бывший советник главы МВД Украины Илья Кива поделился любопытными подробностями о событиях в штабе протестовавших во время Майдана. Пока одни в 40-градусный мороз сидели на баррикадах, другие весело гуляли в штабе, который располагался в Доме профсоюзов.
По его словам, на втором этаже здания все было пропитано коньяком, заполнено икрой и пьяными лицами. Среди всего этого великолепия Кива как-то заметил пьяного Порошенко. "Он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил", – заверил лидер украинских социалистов.
Накануне, 21 ноября, исполнилось пять лет с начала акций протеста на майдане Незалежности. Противостояние в центре украинской столицы привело к бегству тогдашнего президента Виктора Януковича и началу гражданской войны на востоке страны.
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