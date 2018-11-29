Макрон попал в опалу из-за порно с неграми
Facebook вынес предупреждение одному из пользователей соцсети за публикацию снимка с французским лидером. В сообщении администрации сказано, что фотографию заблокировали из-за "демонстрации наготы и сексуальных действий".
И это, как выяснилось, не единичный случай. Еще один
пользователь обратился в Twitter к президенту Франции. Он в шутливой форме
призвал Макрона объяснить, что произошло между ним и жителями заморского
сообщества Сен-Мартен после фотосессии. Намерен бойкотировать соцсеть и житель
Бразилии, к которому также применили санкции после публикации "порнографии"
с участием французского лидера, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон возмутил общественность своими фотографиями с полуголыми чернокожими мужчинами. На снимках африканцы ведут себя очень раскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камеру непристойные жесты.
‼️Et deux photos de plus dans *l’album de la famille Macron*.....— Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 30 сентября 2018 г.
Il reste 3ans1/2 ..pour le remplir un peu plus..������.. pic.twitter.com/zAaFPGiuKL
Скандальные фотографии были сделаны в ходе поездки Макрона на карибский остров Сен-Мартен – одну из заморских территорий Франции. В 2017 году остров сильно пострадал от урагана "Ирма". Глава Пятой республики приезжал оценить ход восстановительных работ.
#Macron: l'essai raté de relancer le culte de sa personnalité— Patrick Edery (@patrick_edery) 30 сентября 2018 г.
Les résultats catastrophiques de Jupiter, du Mozart de l'économie, du leader du monde libre oblige #Macron à revoir sa com. Il s'essaye au petit père du peuple mais ressemble à Mimi MATHY dans Joséphine ange gardien. pic.twitter.com/fHPJRw7Yih
Пользователи соцсетей отметили, что, по всей видимости, французский лидер хотел продемонстрировать свою "близость к народу". Однако эффект получился прямо противоположным – французы разнесли своего президента за нелепую и, по их мнению, унизительную фотосессию.
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