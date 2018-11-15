Макрон нелепо оправдался за унижения от Трампа
По словам Макрона, Соединенные Штаты для Франции – исторический союзник, с которым Париж проводит наиболее сложные операции и разделяет все риски. Однако это не значит, подчеркнул президент, что Пятая республика полностью зависима от заокеанского партнера, сообщает НСН.
Президент Франции заявил, что не может передать вопросы безопасности страны в руки США, потому что верит в суверенитет Европы. "Это значит, что моя ответственность в том, чтобы вас защитить, чтобы наша армия защищала наших граждан", – сказал Макрон в эфире телеканала TF1.
Старый Свет должен быть независимым в том числе в плане кибербезопасности, отметил Макрон. И чтобы добиться суверенитета, необходимо не зависеть от США в военном плане, пояснил французский лидер. "В некоторых областях мы иногда слишком зависимы, и это нехорошо", – резюмировал он.
О единой европейской армии Макрон заикнулся в ходе недавних торжеств по случаю окончания Первой мировой войны. Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал на демарш союзника и предъявил ему претензии в Twitter.
На странице своего аккаунта глава Белого дома усомнился в военных возможностях Парижа, напомнив о двух мировых войнах, в одной из которых Франция была быстро разгромлена Германией. Президент США вновь призвал заплатить взносы в бюджет Североатлантического альянса. "Платите за НАТО или смотрите сами!" – пригрозил Трамп Макрону.
Поддержать французского лидера в непростой ситуации решила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Единая европейская армия необходима, заявила она. Вместе с тем глава германского правительства заверила, что вооруженные силы Евросоюза не станут альтернативой НАТО, а дополнят Североатлантический альянс.
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