Меркель бросила "кость" скулящему Порошенко
Выступая на германо-украинской экономической конференции в Берлине, Меркель подняла тему строящегося газопровода "Северный поток – 2" и обозначила позицию ФРГ. "Наш ответ должен заключаться в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной", – сказала канцлер.
При этом она заочно обратилась к Петру Порошенко и призвала его продемонстрировать умный подход в связи с инцидентом в Керченском проливе. Решение возможно только в рамках диалога с Россией, подчеркнула Меркель.
"Я намерена обсудить эту тему с российским президентом на саммите G20 в Аргентине. Мы позаботимся об этом. Мы знаем, что военное решение невозможно", - отметила глава правительства и выступила за освобождение украинских моряков.
Германия перекидывает транзит с Украины на Северный поток 2 и громче всех кричит о сохранение транзита Украины - так над хохLami ещё никто не ржал ��— smirnoff (@leningrad_812) 29 ноября 2018 г.
Напомним, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. На допросах выяснилось, что командование ВМС Украины готовило эту провокацию заранее и дало команду морякам стрелять по российским судам. Все оружие на украинских кораблях было расчехлено, заряжено и готово к использованию.
В ответ на задержание украинских судов-нарушителей в приграничных с Россией областях Украины введено военное положение. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, его утвердила Верховная, правда, уменьшив предлагаемый президентом срок с 60 до 30 дней.
#Порошенко призвал #НАТО разместить свои #корабли в Азовском #море https://t.co/GAFRyZHLP4 pic.twitter.com/JqnEvf9ENI— Подробности (@podrobnosti) 29 ноября 2018 г.
Тем временем суд в Симферополе арестовал на два месяца задержанных украинских моряков. Им инкриминируется незаконное пересечение границы России, наказание за это преступление может составить до шести лет лишения свободы.
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