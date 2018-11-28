Злая Меркель поставила на место буйного Порошенко

Воскресную выходку президента Украины Петра Порошенко у Керченского пролива в Европе не оценили. В Незалежной призвали ввести против России новые санкции, однако Германия от такого шага отказалась. Вместе с Берлином очередные ограничительные меры отказался вводить Париж. Об этом сообщило влиятельное издание Welt.



Газета отмечает: накануне в Брюсселе прошло секретное заседание комитета по политике и безопасности, на котором обсуждался недавний инцидент в Черном море, в результате которого российская пограничная охрана задержала три судна украинских военно-морских сил.

Дипломаты Германии и Франции призвали принять меры по укреплению доверия на континенте. По словам источника Welt, участники заседания решили, что санкции для этого не подходят, сообщает RT. Вместо введения очередных ограничительных мер в Берлине и Париже намерены продолжать действовать дипломатическими методами в разрешении напряженной ситуации.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ. После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко приняли решение ввести военное положение в юго-восточных регионах страны.





В Министерстве иностранных дел России инцидент в Черном море назвали предлогом для усиления санкций. Действия украинских ВМС внешнеполитическое ведомство считает тщательно продуманной провокацией, нацеленной на обострение ситуации в регионе.

Меркель отказалась вводить новые санкции против России. Говорят, бабушка очень зла из-за выходки Порошенко. "Петя, какие корабли, какая война, у нас тут с русскими "Северный поток - 2" — Константин Симонов (@ich_Mitra) 28 ноября 2018 г.

В Европе и США реакция на произошедшее была в целом нейтральной. Россию и Украину призвали к сдержанности. О санкциях заявила лишь глава МИД Австрии Карин Кнайссль. "Мы будем думать над вопросом с дальнейшими санкциями. Все зависит от изучения фактов", – сказала дипломат на встрече со своим коллегой из Германии Хайко Маасом.