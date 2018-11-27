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Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации

Фото: ТАСС
Один из задержанных российскими пограничниками украинских моряков проговорился о приказе стрелять по российским кораблям. Еще до выхода в море он разболтал своим родственникам секретную информацию, полученную от командования.
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Нашлось еще одно подтверждение того, что инцидент в Черном море был заранее подготовленной провокацией украинских властей. Моряк Андрей Артеменко, задержанный за нарушение госграницы России, перед выходом в море выдал содержание секретных должностных инструкций.

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Родственники Артеменко сообщили изданию "Информатор", что перед выходом в море у команды отобрали телефоны, им также запретили сообщать какие-либо подробности плавания близким. Тем не менее, Артеменко нарушил приказ командования и раскрыл указания относительно экстренных действий во время операции.

"Говорили, что, если будут открывать огонь и перекрывать путь – не останавливайтесь и стреляйте в ответ", – рассказала журналистам родственница горе-матроса.

Напомним, что 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и опасно маневрировали у берегов Крыма несколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. Они признались, что совершили подготовленную провокацию. На борту кораблей, помимо моряков, находились два сотрудника Службы безопасности Украины.

Известно также, что все оружие на украинских кораблях было расчехлено и готово к использованию. К примеру, пушки были подняты под углом 45 градусов и заряжены боевыми снарядами. Военные располагали несколькими  гранатометами, танковыми и крупнокалиберными пулеметами, автоматами, гранатами и огромным количеством боеприпасов к огнестрельному оружию, передает издание "ФедералПресс". 

В ответ на задержание украинских судов-нарушителей Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок наполовину.

Военное положение решено ввести не на всей Украине, а только на  территории областей, граничащих с Россией. Также верховный главнокомандующий привел войска в состояние повышенной боеготовности и распорядился усилить охрану стратегических объектов.

Во вторник, 27 ноября суд в Симферополе арестовал на два месяца половину из 24 задержанных украинских моряков. Им инкриминируется незаконное пересечение границы России, наказание за это преступление может составить до шести лет лишения свободы.

Автор: Александр Комаров27 ноября 2018, 21:57

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