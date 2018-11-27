Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
Нашлось еще одно подтверждение того, что инцидент в Черном море был заранее подготовленной провокацией украинских властей. Моряк Андрей Артеменко, задержанный за нарушение госграницы России, перед выходом в море выдал содержание секретных должностных инструкций.
Родственники Артеменко сообщили изданию "Информатор", что перед выходом в море у команды отобрали телефоны, им также запретили сообщать какие-либо подробности плавания близким. Тем не менее, Артеменко нарушил приказ командования и раскрыл указания относительно экстренных действий во время операции.
"Говорили, что, если будут открывать огонь и перекрывать путь – не останавливайтесь и стреляйте в ответ", – рассказала журналистам родственница горе-матроса.
Напомним, что 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и опасно маневрировали у берегов Крыма несколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. Они признались, что совершили подготовленную провокацию. На борту кораблей, помимо моряков, находились два сотрудника Службы безопасности Украины.
Известно также, что все оружие на украинских кораблях было расчехлено и готово к использованию. К примеру, пушки были подняты под углом 45 градусов и заряжены боевыми снарядами. Военные располагали несколькими гранатометами, танковыми и крупнокалиберными пулеметами, автоматами, гранатами и огромным количеством боеприпасов к огнестрельному оружию, передает издание "ФедералПресс".
В ответ на задержание украинских судов-нарушителей Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок наполовину.
Военное положение решено ввести не на всей Украине, а только на территории областей, граничащих с Россией. Также верховный главнокомандующий привел войска в состояние повышенной боеготовности и распорядился усилить охрану стратегических объектов.
Во вторник, 27 ноября суд в Симферополе арестовал на два месяца половину из 24 задержанных украинских моряков. Им инкриминируется незаконное пересечение границы России, наказание за это преступление может составить до шести лет лишения свободы.
Герцогини не ладят друг с другом
Мужчина продемонстрировал свою стойкость
Комментатор Андрей Журанков высказался по поводу спортсменки
Пользователи Сети обсудили внешность артистки