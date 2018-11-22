Почему Трамп оправдал кровавое убийство

Америка в очередной раз показала всему миру чудеса двойных стандартов. Дональд Трамп выступил в защиту Саудовской Аравии, причастной к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Президент показал верх лицемерия, предложив винить в смерти журналиста весь мир. На вопрос, кто виноват в этом диком преступлении, Трамп ответил: "Может быть, мир. Это очень, очень жестокое место".

Также, по его словам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (его подозревают в причастности к организации убийства) сожалел о смерти Хашукджи. "Он о ней сожалел больше, чем я", - поделился информацией президент. До этого сам же Трамп допустил, что принцу было известно об убийстве Хашукджи, однако дал понять, что не намерен принимать серьезные санкционные меры против королевства.

Как говорят в подобных случаях – следите за руками. Великая Америка снова демонстрирует свой любимый трюк, а именно политику двойных стандартов. Ее гражданина зверски убивают фактически на территории Саудовской Аравии – стратегического партнера Вашингтона, дружба с которым приносит Дяде Сэму миллиарды долларов.

В ответ на расчлененного Хашукджи американские власти скромно опускают глаза в пол: мол, ничего страшного не произошло. Ну, повздорили взрослые дяди и один из них отправился прямиком к Аллаху. С кем не бывает.





А теперь вспоминаем историю с недоотравленными в Солсбери Скрипалями. Они, заметим, живы и, возможно, неплохо себя чувствуют. Тереза Мэй через час или два после жуткого отравления обвинила Россию, а из-за океана ей поддакнули – точно, Москва виновата. Санкции не заставили себя долго ждать: все помнят и высылку дипломатов, и меры экономического характера и упоминание о Скрипалях при любом удобном и неудобном случае.

А, между тем, за убийство Хашукджи до сих пор так никто и не ответил. Напомним, что он работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. В начале октября журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, ему нужны были документы для оформления брака. После этого его никто не видел.

Спустя три недели государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, а к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Трамп заявил об ответственности мира за убийство Хашукджи — РТ на русском https://t.co/PnCv6j2U4a Лицемерие... В случае со Скрипалями - без разбирательств выслали в Россию дипломатов! Тут явное убийство гражданина США, но благодаря 100$ млр сделке по оружию - всё нормально — Alexander Kassatkin (@kirmsse05) 22 ноября 2018 г.

Тогда же стало известно об аудиозаписи произошедшего в здании консульства. Утверждалось, что на ней слышны нечеловеческие крики журналиста и мольба о пощаде.

В свою очередь прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным: сначала его долго избивали, потом задушили, тело расчленили и вывезли из здания консульства. Турция потребовала от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Газета Washington Post, в которой работал журналист до роковой поездки в Турцию, сообщила со ссылкой на источники в ЦРУ о том, что приказ об убийстве неугодного властям Саудовской Аравии журналиста отдал наследный принц Мухаммед бин Салман.





После этого саудиты отчитались о том, что спецслужбы страны задержали по делу об убийстве Хашукджи 21 человека. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно законам шариата.

Вероятно, что в этом случае, как оно часто и бывает, пострадают простые стрелочники. Саудиты накажут сотрудников спецслужб, может, даже казнят парочку для отчета. Но на высоком политическом уровне убийство журналиста так и останется безнаказанным. Мало того, оправданным лидером самого могущественного государства на планете.