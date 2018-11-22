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Общество

Трамп разрешил военным убивать геев и лесбиянок

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американским военным теперь можно использовать боевое оружие, чтобы остановить караван мигрантов, который приближается к мексиканской границе. Стрелять на поражение в нарушителей солдатам разрешили в случае необходимости.
прочитано 1689 раз

Как сообщил глава Пентагона Джейс Мэттис, открывать огонь можно будет только для самозащиты. Указания военным он объяснил тем, что караван мигрантов может быть угрозой для пограничников.

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Министр также добавил, что военные не намерены злоупотреблять своими полномочиями, арестовывать мигрантов по тем или иным причинам они по-прежнему не могут, сообщает ТАСС.

Месяц назад Пентагон направил к мексиканской границе дополнительные силы военных – более пяти тысяч человек. Все они задействованы в операции "Верный патриот", призванной защитить Штаты от нелегальных мигрантов.

Намерения переселенцев попасть в США президент Трамп назвал вторжением в страну. "Пожалуйста, возвращайтесь назад. Вы не сможете попасть на территорию Соединенных Штатов, пока не оформите документы легально", – заявил президент.

В караване, который идет из Гондураса, насчитывают несколько тысяч мигрантов, спасающихся от бедности и безработицы. Среди них немало лиц нетрадиционной сексуальной ориентации: геи, лесбиянки и трансгендеры не прячутся и идут под радужными флагами.

Накануне, 21 ноября в Мексике были задержаны около 600 человек из числа участников каравана. Полиция пошла на этот шаг после того, как мигранты отказались оформлять документы для пребывания в стране.

Судя по данным МВД Мексики, в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США уже собрались пять тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Автор: Александр Комаров22 ноября 2018, 15:33
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