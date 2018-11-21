Пир во время чумы: обманутая Украина отмечает победу Майдана

Украина отмечает пятую годовщину Евромайдана. Праздник не получается: пришедшая на волне кровавых событий власть не смогла за эти годы улучшить жизнь своих граждан.

Пиром во время чумы назвал отмечаемый на Украине День достоинства и свободы глава Крыма Сергей Аксенов. "Сегодня на Украине отмечают официальный праздник, установленный с подачи киевского режима. Если посмотреть на плоды Майдана, этот антипраздник стоило бы переименовать в день позора и рабства", – написал политик на своей странице в Facebook.

По мнению главы республики, жители которой сделали свой выбор и вернулись в Россию, большинству населения Украины сегодня праздновать нечего. Украина полностью лишена государственного суверенитета и поставлена под внешнее управление, на ее территории идет гражданская война, в стране – экономическая и социальная катастрофы, пояснил Аксенов.

В свою очередь депутат Верховной рады Юрий Бойко считает, что политики, которые пришли к власти на Украине после Евромайдана, обманули народ и привели страну к обнищанию.

Он перечислил "завоевания" Майдана: потеря территории, девальвация гривны, закрытие крупных предприятий. "Задача — сменить власть как можно скорее. Главное – не повторить очередной переворот, потому что любой переворот отбрасывает страну назад. Только выборы, только эволюционное развитие", – сказал Бойко.

Стоит добавить, что за пять лет украинским властям так и не удалось заметно продвинуться в вопросе сближения с Евросоюзом. Украина подписала соглашение об ассоциации с Европой, оно не имеет никакого экономического значения. Киеву удалось договориться о безвизовом режиме с ЕС, но украинцам не на что ездить в страны Старого Света. А создание зоны свободной торговли особо не помогло поднять умирающую промышленность – украинские товары не нужны европейцам.