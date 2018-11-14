Опытная Меркель сдалась под напором страстного Макрона

Канцлер Германии Ангела Меркель решила поддержать президента Франции Эммануэля Макрона в его споре с главой Белого дома Дональдом Трампом. Несмотря на недовольство американцев планами по организации единых вооруженных сил Евросоюза, председатель правительства ФРГ уверена: создание европейской армии необходимо.



прочитано 686 раз