Опытная Меркель сдалась под напором страстного Макрона
Меркель подчеркнула, что ЕС больше не может полагаться на Соединенные Штаты в вопросах безопасности, поэтому у европейцев должна быть собственная армия. "Если европейцы хотят, чтобы Евросоюз выжил, то должны взять свою судьбу в свои же руки", – сказала глава германского правительства.
Единые вооруженные силы ЕС, полагает канцлер ФРГ, продемонстрируют всему миру, что войн между странами Старого Света больше не будет. Между тем Меркель поспешила успокоить тех, кто считает, что армия Евросоюза может нанести вред структурам НАТО. По ее словам, европейские вооруженные силы не станут альтернативой Североатлантическому альянсу, а "скорее – его дополнением".
Стоит отметить, что такие разговоры идут уже не первый год. Ранее об организации собственной, наднациональной европейской армии призвал задуматься глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Новую актуальность вопрос приобрел после прихода к власти в США Дональда Трампа. Он неоднократно жаловался, что европейские страны делают недостаточно взносов в бюджет НАТО, а всю тяжесть финансирования организации несет на себе Вашингтон.
Накануне американский лидер набросился с резкой критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, заикнувшегося об армии ЕС. В издевательском тоне глава Белого дома напомнил лидеру Пятой республики о неудачах Франции в Первой и Второй мировых войнах. По словам Трампа, американцы спасли французов от немцев.
Президент США вновь призвал заплатить взносы в бюджет Североатлантического альянса. "Платите за НАТО или смотрите сами!" – пригрозил Трамп Макрону в своем Twitter.
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