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Общество

Закатившему истерику Порошенко влепили пощечину

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Незалежной Петр Порошенко рвется получить томос об автокефалии (независимости) для украинской церкви. Политика главы государства в этом вопросе устраивает далеко не всех религиозных деятелей. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в видеообращении назвал украинского лидера гонителем церкви. 
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По словам митрополита Луки, его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) во время пикета у епархии, где сторонники предоставления независимости украинской церкви выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес сторонников УПЦ Московского патриархата.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Он отметил, что 82 архиерея четко выразили отрицательное отношение к политике Порошенко в этом вопросе. По словам священнослужителя, люди, которые усугубляют церковный раскол в Незалежной, делают это "по чьей-то команде и заражены страшным грехом".  

Напомним, что константинопольский патриарх Варфоломей принял решение предоставить томос об автокефалии украинской церкви. На прошлой неделе Порошенко провел переговоры с тремя иерархами УПЦ. Встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме в Киеве, который ранее был филиалом Центрального музея Ленина.

Фото: twitter.com/poroshenko

Представители канонического украинского православия, связанные с Московским патриархатом, идти на переговоры отказались. Как сообщил один из архиереев, у Порошенко состоялся непростой разговор с главой канонической УПЦ – митрополитом Онуфрием. По словам очевидцев, украинский лидер закатил истерику и требовал, чтобы Онуфрий явился в Украинский дом и "пошел на попятную" в вопросе автокефалии.  

В Незалежной существуют несколько церквей – Украинская Московского патриархата, неканоническая Украинская Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная. 22 ноября состоится собор, цель которого – создать единую украинскую церковь. Ожидается, что тогда же Незалежная получит томос об автокефалии.

Автор: Иван Поляков20 ноября 2018, 10:12
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