Закатившему истерику Порошенко влепили пощечину
По словам митрополита Луки, его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) во время пикета у епархии, где сторонники предоставления независимости украинской церкви выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес сторонников УПЦ Московского патриархата.
Он отметил, что 82 архиерея четко выразили отрицательное отношение к политике Порошенко в этом вопросе. По словам священнослужителя, люди, которые усугубляют церковный раскол в Незалежной, делают это "по чьей-то команде и заражены страшным грехом".
Напомним, что константинопольский патриарх Варфоломей принял решение предоставить томос об автокефалии украинской церкви. На прошлой неделе Порошенко провел переговоры с тремя иерархами УПЦ. Встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме в Киеве, который ранее был филиалом Центрального музея Ленина.
Представители канонического украинского православия, связанные с Московским патриархатом, идти на переговоры отказались. Как сообщил один из архиереев, у Порошенко состоялся непростой разговор с главой канонической УПЦ – митрополитом Онуфрием. По словам очевидцев, украинский лидер закатил истерику и требовал, чтобы Онуфрий явился в Украинский дом и "пошел на попятную" в вопросе автокефалии.
В Незалежной существуют несколько церквей – Украинская Московского патриархата, неканоническая Украинская Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная. 22 ноября состоится собор, цель которого – создать единую украинскую церковь. Ожидается, что тогда же Незалежная получит томос об автокефалии.
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